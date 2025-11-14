Corre el plazo para que Vialidad presente un plan para la Ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón

La sentencia que ordenó a Vialidad Nacional a realizar “reparaciones urgentes” y un relevamiento pormenorizado junto con un plan de mantenimiento de la traza de la Ruta Nacional 40 en Río Negro, quedó firme y empezaron a correr los plazos para que el organismo nacional cumpla.

Más allá de esta formalidad, que cerró el ciclo judicial luego del amparo impulsado en 2023 por el gobernador Alberto Weretilneck cuando era senador, la Defensoría del Pueblo e instituciones de El Bolsón, en estos años se realizaron reparaciones que mejoraron el estado del tramo de 120 kilómetros entre Bariloche y El Bolsón.

El fallo original del Juzgado Federal de Bariloche data de julio de 2024 y en octubre de este año la Cámara de Apelaciones de Roca lo ratificó. Vialidad decidió no continuar con las apelaciones para llegar a instancias superiores y esta semana la Justicia notificó a las partes para que se cumplan los plazos establecidos.

Qué exigió el juez a Vialidad Nacional

El juez Gustavo Villanueva, subrogante en Bariloche, dispuso que Vialidad Nacional debía realizar reparaciones “urgentes y necesarias de pozos, grietas, ahuellamientos, deformaciones de la calzada y descalce de banquinas”, proceder a la señalización horizontal en los sectores en los que se realizó tanto bacheo como fresado, y a la señalización diurna y nocturna que conforme con las leyes de tránsito.

Parte de esas exigencias fueron saldadas, pero además se intimó a que el organismo presente un relevamiento pormenorizado de los puntos críticos de la cinta asfáltica que serán sujetos a las obras de reparación y señalización ordenadas y su cronograma, esto con plazo de 90 días. En el mismo tiempo debe presentar un informe técnico y fundamentado que descarte o confirme el peligro de arrastre de material rocoso sobre la ruta y otro informe que evalúe si es necesario instalar puestos de control de cargas.

Con un plazo mayor, de 120 días, Vialidad Nacional debe elaborar un plan de mantenimiento una vez realizadas las reparaciones urgentes, por fuera de las obras de conservación que el organismo informó que realizó.

En 2023 y 2024 se realizaron trabajos parciales en la Ruta 40. Gentileza

En el amparo, Vialidad intentó que se declare en abstracto el pedido de medidas cautelares por las reparaciones que realizó luego del invierno del 2023, pero el juez descartó esa opción al considerar que no eran suficientes “para suponer que el derecho de los usuarios haya sido ya efectivamente restablecido”.

Desde Vialidad Nacional señalaron a RÍO NEGRO que en 2023 y 2024 se realizaron reparaciones parciales en distintos tramos. De hecho al circular hoy entre Bariloche y El Bolsón se evidencia que el nivel de deterioro extremo que llevó al amparo ya no existe, debido a que se concretaron carpetines con mezcla en caliente, bacheo y tareas de conservación.

El organismo en Río Negro -que actualmente no tiene delegado designado, luego de la renuncia de Enzo Fullone cuando fue confirmado como candidato a la senaduría nacional- tiene en carpeta retomar con el buen tiempo las reparaciones de la calzada que generalmente sufre deterioro con el clima hostil del invierno, para eso se espera la llegada de material para los trabajos en caliente que se compró a gran escala para el Distrito 20.