Terminarán el pavimento del camino viejo al cerro Catedral que quedó detenido en 2023

El camino Viejo al cerro Catedral o Ruta Provincial 79 tiene 1.400 metros de ripio que serán pavimentados por el municipio de Bariloche. Foto: Chino Leiva

El camino viejo al cerro Catedral tendrá pavimento de manera integral, entre la avenida Bustillo y la ruta Carlos Bustos, una traza que descomprime el tránsito vehicular en la zona oeste a la altura del kilómetro 10.

Esta calle en realidad es la traza de la Ruta Provincial 79 que está integrada al ejido municipal, por eso en la gestión anterior se inició la pavimentación con los primeros 1.000 metros terminados en abril de 2023 y no continuó para completar los 2.400 metros de extensión.

Ahora el intendente Walter Cortés incluyó lo que falta de esta arteria (1.400 metros) entre los objetivos a concretar en lo que resta del 2025, según el proyecto de ampliación del presupuesto que se analiza en el Concejo Deliberante.

“Vamos a terminar esa obra nosotros”, confirmó Cortés ante la consulta de RÍO NEGRO. Las tareas se realizarán con el equipo municipal que está abocado al plan de pavimentación que se inició a partir de la compra de la planta que produce hormigón H30, a pesar de que se trata de una ruta provincial.

El camino Viejo al cerro Catedral o Ruta Provincial 79 tiene asfalto desde la ruta Carlos Bustos hasta el desvío al camino a Colonia Suiza. Foto: Chino Leiva

No hay plazos definidos para empezar con estos trabajos que serán de vital importancia para descomprimir el tránsito vehicular debido a que es una arteria con alta circulación por los barrios aledaños y en temporada por quienes acuden al centro invernal.

La traza permite desde el oeste (en dirección al este) desviarse de la avenida Bustillo y por ese trayecto de 2,4 kilómetros empalmar con la ruta al cerro Catedral para dirigirse al complejo invernal o tomar a la izquierda para llegar a la Ruta 72. También en el medio de la traza -justo donde comienza el tramo de pavimento realizado- se encuentra la intersección del camino viejo a Colonia Suiza.

En proyecto a ejecutarse en este 2025, también el Ejecutivo en su escrito enviado al Concejo mencionó las colectoras del supermercado mayorista Diarco hasta la rotonda de Pasaje Gutiérrez, es decir las paralelas a la ruta Juan Herman.

La inversión en el pavimento

No está clara la inversión total que el municipio realiza en el plan de pavimento, pero sabe de los costos elevados que tiene, a una razón de 150.000 dólares cada cuadra, dependiendo del ancho de la traza. Este diario intentó -hasta ayer- sin éxito obtener respuestas de las áreas municipales abocadas a la tarea.

El Ejecutivo tenía en carpeta -mediante una de las preguntas del referéndum popular frustrado- crear un fondo con aportes de todos los contribuyentes, a través de la tasa de servicios, para tener que garanticen la inversión en la red vial.

Por ahora, la inversión sale de los recursos propios municipales, sin realizar la contribución por mejoras que se utiliza habitualmente en otros municipios por el cual son los frentistas los que pagan parte del pavimento que llega al frente de sus propiedades.

El camino viejo a Catedral se toma desde la avenida Bustillo en el kilómetro 10. Foto: Chino Leiva

Actualmente el municipio está en la etapa final del pavimento de la calle Tacuarí, entre Morales y Pasaje Gutiérrez, una obra de 200 metros lineales de hormigón H30 sobre suelo compactado. Según informó el gobierno local, “la capa de rodamiento tiene 8,50 metros de ancho y 18 centímetros de espesor, con un total de 25 mixers de hormigón colados para este tramo”.

Entre los trabajos en ejecución o finalizados del plan de pavimentación, el municipio informó las calles 9 de Julio entre Brown y La Paz; La Paz entre 9 de Julio y Padre Genghini; Padre Genghini entre 1° de Mayo y La Paz; 1° de Mayo entre Padre Genghini y Sobral; Sobral entre 1° de Mayo y Elordi; Rivadavia entre Sobral y 1° de Mayo; Nueva Constitución entre 9 de Julio y Saenz Peña; Rolando, entre Diagonal Gutiérrez y Brown; 25 de Mayo, entre Rolando y Morales.