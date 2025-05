Cortés fustigó a los concejales por la declaración contra Milei en Bariloche

El intendente Walter Cortés calificó como una “irresponsabilidad” la declaración del presidente Milei como “persona no grata” que aprobó el Concejo Municipal el último jueves junto a un rechazo de sus afirmaciones sobre el tema Malvinas. El intendente sugirió que la decisión expone a Bariloche a recibir represalias, que perjudicarán a “la gente común, la que no tiene oportunidades”.

Cortés contó que participó esta semana de una actividad de promoción turística en Paraná, con el afán de lograr una buena temporada de invierno para la ciudad, y “de golpe aparece esto, que no le hace bien a Bariloche”.

Dijo que Milei “es un presidente votado por los argentinos, por amplia mayoría y en la vida democrática hay que ser responsables”.

A su entender, la comunicación aprobada el jueves es “cosa de miopes y de oportunistas políticos”. Reconoció que dos concejales de su partido votaron a favor, entendió que se habrán encontrado “bajo presión” y dijo que se debe todavía una charla con ellos. “Esto realmente nos puede afectar. Es una ofensa para el gobierno nacional”, afirmó Cortés.

También dijo entender la importancia de la causa Malvinas. Aseguró que es “un sentimiento compartido” y que lo comparte en lo personal, pero “de ahí a llamar persona no grata a un presidente, es una animalidad”.

Apoyo generalizado

El Deliberante aprobó en la última sesión, incluso con votos de dos concejales oficialistas, una comunicación de repudio a las expresiones formuladas por Milei en el último acto del 2 de Abril, cuando se apartó de la postura histórica de la Argentina en relación con las Malvinas y reconoció el derecho a la libre determinación de los isleños.

Luego de un arduo debate, los concejales agregaron un artículo al texto original en el que declararon al presidente como persona no grata en Bariloche. Solo manifestó su oposición la concejal Samanta Echenique (Juntos por el Cambio), quien se ausentó a la hora de votar, lo mismo que María Coronado (PUL) y Facundo Villalba (Primero Río Negro).

A favor votaron los otro ocho concejales, incluidos el presidente del Concejo y figura principal del oficialismo, Gerardo del Río. Cortés nada dijo de la actitud de los referentes de su partido, pero manifestó que la crítica también los alcanzaba. “No me parece que esté bien” señaló.

A su entender el camino elegido por los concejales es “una locura”, que puede traer consecuencias. “Quién paga esto -se preguntó-. Lo paga la gente común, la que no tiene oportunidades, Pierde el empresario, pierden todos”.

Dijo haber recibido muchos llamados de reproche -que no identificó- y a su entender la ciudad puede sufrir aislamiento por parte de Nación y perder beneficios por la declaración contra Milei.

“Había una ayuda que teníamos prevista para la Fiesta de la Nieve y ya dijeron que no van van a venir. Hay un malestar generalizado” aseguró en declaraciones a Radio Seis, sin otras precisiones.

Y completó su enojo con otros vaticinios pesimistas. “Hasta ahora por lo menos me recibían (en Nación), ahora no me van a recibir. La municipalidad necesita por ejemplo una cantera, la única la tienen los militares, con esto damos por tierra un montón de cosas, es traer más desgracias al pueblo”. Aseguró que «este gobierno no tiene problema en reaccionar cuando lo tratan mal».