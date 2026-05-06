Bariloche: defienden la convocatoria a Audiencia Pública por el plan de desarrollo para el cerro Catedral

El Gobierno municipal y la concesionaria quieren discutir nuevos parámetros urbanísticos para el cerro Catedral. (foto de archivo de Alfredo Leiva)

La secretaria de Planeamiento municipal, María Sofía Maggi, sostuvo que la convocatoria a Audiencia Pública, que hizo el intendente de Bariloche, Walter Cortés, para informar los alcances del Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del cerro Catedral, que propone modificar los indicadores urbanísticos en esa zona, “es válida”.

Apenas se difundió la resolución que el intendente dictó la semana pasada en la que convocó a Audiencia Pública para el 21 de mayo próximo, surgieron voces que advirtieron inconsistencias en ese llamado.

Desde el Colegio de Arquitectos de Bariloche plantearon que no se había finalizado el procedimiento de Rango I. Indicaron que en la reunión del pasado 9 de febrero “ante las graves irregularidades detectadas, desde temas dominales hasta incumplimiento de Carta Orgánica Municipal, los miembros activos y consultivos del Consejo de Planificación Municipal (CPM) solicitaron que la sesión se declarara nula y se convoque nuevamente”. Pero aseveraron que no hubo otra convocatoria desde el municipio.

“Sin un dictamen válido del CPM, el llamado a audiencia pública realizado el jueves (pasado) por el Ejecutivo carece de sustento legal y vicia de nulidad todo el proceso”, argumentaron desde el Colegio de Arquitectos. Dijeron que junto con los demás miembros del CPM “iniciaremos las acciones correspondientes”.

El CPM es un órgano consultivo circunstancial

Respecto al tema, Maggi expresó: “No sé a qué responde el concepto“ dictamen válido” de CPM”. “De acuerdo al Código Urbano, el CPM es un órgano consultivo y de conformación circunstancial. No existe votación ni dictamen único, sino que cada miembro elabora su dictamen”, sostuvo.

“¿Desde su punto de vista la convocatoria a Audiencia Pública es válida?”, le preguntó Diario RÍO NEGRO. “Sí, claro. Es válida. En su caso, sería la Justicia quien determine lo contrario. Desconozco si se ha presentado alguna impugnación”, respondió.

El intendente resolvió que la Audiencia Pública se desarrollará a partir de las 16 del jueves 21 de mayo próximo, en el gimnasio municipal 3, ubicado en calle Santiago de Chile al 500, en el barrio San Francisco de Bariloche.

El debate de fondo

En los considerandos de la resolución de la convocatoria, Cortés recordó que la ordenanza 2929-CM-2018 aprobó la prórroga y adecuación contractual de la Concesión de Obra Pública para la Modernización del Centro de Deportes Invernales “Dr. Antonio Lynch” del Cerro Catedral.

Esa ordenanza fue sancionada en 2018 y autorizó al entonces intendente Gustavo Gennuso a firmar la extensión del contrato de concesión del cerro Catedral con la empresa Capsa hasta 2056.

Según el capítulo referido a las obras de infraestructura del proyecto del Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del cerro Catedral, Capsa propone una urbanización con una carga poblacional máxima de 13.389 habitantes, distribuidos en varios desarrollos inmobiliarios, que incluyen desde alojamientos turísticos hasta áreas residenciales. Esos desarrollos demandarán obras de infraestructura para la dotación de los servicios que causaron impacto en el área.

Los sectores que objetan el plan de la empresa advierten que las tierras son del patrimonio de Bariloche e inalienables. Y hacer lo contrario, vulnera la Carta Orgánica Municipal, que este año se revisará.

Pedido de información

El lunes, el concejal de la oposición Leandro Costa Brutten, solicitó a Maggi “información detallada y respaldo documental respecto al dictamen del Consejo de Planificación Municipal (CPM) en relación al Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del Cerro Catedral”.

“Este requerimiento se fundamenta en la reciente convocatoria audiencia pública para la exposición y consulta del referido plan para el próximo jueves 21 de mayo del 2026”, explicó.

“Entendiendo que el dictamen del CPM es un requisito técnico institucional esencial”, afirmó Costa Brutten. “Y ante la existencia de versiones contradictorias sobre su estado actual”, el concejal solicitó a Maggi que “informe si el CPM ha emitido formalmente su dictamen respecto del plan director mencionado tras la recepción de los informes de los miembros activos consultivos en la reunión el pasado 9 de febrero 2026”.

“En caso afirmativo: remita copia íntegra del dictamen incluyendo fecha firmes y antecedentes técnicos. En caso negativo: a detalle del estado actual del trámite en el ámbito del CPM”, peticionó.

Y en caso de que no haya dictamen del CPM, le pidió a Maggi que “indique los motivos técnicos administrativos por los cuales no se cuenta aún con dicho instrumento”.

Y requirió a la secretaria de Planeamiento que “exponga la justificación legal que avala la convocatoria Audiencia Pública prescindiendo” del dictamen del CPM.

“Esta solicitud busca garantizar estricto cumplimiento del procedimiento legal, la validez institucional de la Audiencia Pública y el resguardo de los principios de legalidad, transparencia y participación ciudadana que región nuestra Carta Orgánica”, fundamentó Costa Brutten.