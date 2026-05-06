Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana

La televisión argentina ya tiene listas sus clásicas “mesazas” del fin de semana. Mientras Mirtha Legrand continúa recuperándose de un cuadro de salud, será nuevamente Juana Viale quien quede al frente tanto de La Noche de Mirtha como de Almorzando con Juana por la pantalla de El Trece.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, ya se conoció la lista completa de invitados que participarán este sábado y domingo en los programas más tradicionales de la televisión argentina.

Quiénes estarán en “La Noche de Mirtha”

Este sábado desde las 21:30, Juana Viale conducirá una nueva edición de La Noche de Mirtha con una mesa marcada por la actualidad, la política, la economía y el espectáculo.

Los invitados confirmados son:

Julián Weich

María O’Donnell

Luciana Geuna

Miguel Ángel Boggiano

La producción apuesta a una mesa con fuerte debate sobre la actualidad política y económica del país, además de momentos más distendidos vinculados al espectáculo y la televisión.

Los invitados de “Almorzando con Juana”

El domingo desde las 13:45 será el turno de Almorzando con Juana, con una mesa orientada al espectáculo, la moda y la actuación.

Los invitados confirmados para este domingo son:

Gustavo Garzón

Mercedes Funes

Barbie Vélez

Fabián Medina Flores

Imanol Rodríguez

La propuesta del domingo buscará combinar actualidad del espectáculo, anécdotas personales y análisis de la televisión argentina.

Por qué Mirtha Legrand no estará este fin de semana

De acuerdo a distintos medios nacionales, Mirtha Legrand continúa recuperándose de una bronquitis, motivo por el cual volvió a delegar la conducción en su nieta. No obstante, desde la producción aseguran que la diva evoluciona favorablemente y podría regresar próximamente a sus tradicionales programas.