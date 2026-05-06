8 de cada 10 autos de Río Negro paga menos patente por los topes a los aumentos

Las patentes tienen un tope del 25% de amento respecto del impuesto que abonaron el año pasado en Río Negro. Foto: Chino Leiva

El impuesto a las patentes en Río Negro tiene una alícuota general del 3,5% del valor del automóvil, pero con los topes definidos por ley un 83,5% de los vehículos registrados en la Provincia abonaron un promedio inferior al 2,5% de alícuota.

Río Negro tiene un total de 293.343 vehículos registrados en la provincia (datos a diciembre de 2025) y solo el 9,6% (de autos 0 Km) abonó de impuesto al automotor con el 3,5% de alícuota que es el la valuación fiscal definida en la ley impositiva para automóviles, a excepción de los destinados a actividades relacionadas con el transporte de personas con y sin chofer que pagan un 2,5%.

La misma normativa estableció para el 2026 que el impuesto no podrá superar en más del 25% de lo abonado el año anterior. Estos topes se fijaron por primera vez en 2021 con un decreto ley y en los años posteriores mediante la ley impositiva que se aprueba en la Legislatura, cuyo porcentaje varía cada año, aunque siempre es por debajo de la inflación.

Con esos topes es que el valor promedio de la alícuota del impuesto automotor baja, según explicó el titular de la Agencia de Recaudación Provincial, Alejandro Palmieri.

Diario RÍO NEGRO consultó al funcionario el esquema de pagos de patentes porque un informe del Instituto de Economía de la UADE posicionaba a Río Negro con la mayor alícuota en el impuesto a las patentes con el 3,5% que establece la ley en líneas generales, pero no se contemplaron los topes y el valor efectivo que se trasladó a los contribuyentes. En ese informe Córdoba aparece como la provincia con el promedio de impuesto a las patentes más bajo, equivalente al 1,07% del valor del vehículo y Río Negro en el otro extremo.

Cabe mencionar que todas las provincias toman como base de datos el valor actualizado de cada vehículo según la guía de precios oficial de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y fijan un porcentaje en función de esos montos.

La alícuota promedio del impuesto automotor es de 2,12%

Palmieri señaló que la alícuota media en Río Negro, tomando en cuenta la cantidad de vehículos registrados, es del 2,12% y remarcó que la provincia otorga bonificaciones por el pago anual (20% de descuento); por pago con débito automático (15% en cada cuota) y por pago en término (5% en cada cuota).

“Río Negro es una de las pocas provincias que puso topes y esto existe desde el 2021”, destacó Palmieri, quien señaló que recientemente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fijó también límites a los aumentos de impuestos por algún desfasaje registrado con el valor de los automóviles.

Los topes que fija Río Negro se determinan en la ley impositiva, solo en 2021 cuando gobernaba Arabela Carreras salió por decreto ley. En ese momento hubo un reclamo masivo por el impacto de las boletas por patentes, debido al aumento que tuvieron los vehículos usados.

Los topes de aumentos fijados por ley en los últimos años

Así en los años siguientes siguieron los topes por debajo de la inflación. En 2022 cuando la inflación anual del año anterior fue del 50,9%, el tope en el impuesto a las patentes (al igual que el Inmobiliario) fue del 40%; en 2023 con una inflación anterior del 94,8% el tope fue variable según el tipo de vehículo con un 60, 75 y 90% de alícuota.

En 2024 se utilizó el mismo esquema variable y con una inflación acumulada del 211,4% los topes fueron del 70, 80 y 90%, según lo aprobado por la Legislatura en el fin del mandato de Carreras.

En la gestión de Alberto Weretilneck, en el 2025 con una inflación del año anterior del 117,8% el tope fue del 110% -el más cercano a la inflación-; y en 2026, con la inflación del 31,5% del año pasado el tope para los impuestos se fijó en un 25%.