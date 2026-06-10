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Política

Crece la lista de funcionarios nacionales que ingresaron al régimen simplificado de Ganancias

Ministros, legisladores y autoridades de ARCA se incorporaron al régimen simplificado de Ganancias impulsado por la Ley de Inocencia Fiscal. Entre los adherentes figuran Adorni, Sturzenegger y el titular del organismo recaudador. La decisión reavivó el debate sobre el alcance de la normativa.

Redacción

Por Redacción

De Sturzenegger a Adorni: quiénes se sumaron al nuevo esquema fiscal.

De Sturzenegger a Adorni: quiénes se sumaron al nuevo esquema fiscal.

Diversos funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos ministros, legisladores y autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se incorporaron al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias habilitado por la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa promovida por la administración de Javier Milei para simplificar las obligaciones tributarias de determinados contribuyentes.

Adorni, Sturzenegger y el titular de ARCA, entre los adheridos al nuevo régimen fiscal

Según detallaron diversos medios nacionales como Clarín y La Nación, en las últimas horas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, solicitaron adherirse al régimen.

La noticia generó repercusiones debido a que el patrimonio de la pareja es objeto de una investigación judicial. No obstante, especialistas remarcan que la adhesión al sistema simplificado no implica el cierre de causas vinculadas a presuntos delitos como enriquecimiento ilícito o lavado de activos.

La medida también fue adoptada por la jefa de asesores de Adorni, Aimé “Meme” Vázquez, y por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. A ellos se suman el realizador audiovisual Santiago Oría, responsable de buena parte de la comunicación digital presidencial; el economista y senador oficialista Agustín Monteverde; y el exdiputado José Luis Espert.

Durante la jornada también se conoció que el titular de ARCA, Andrés Vázquez, y su antecesor, Juan Pazo, se inscribieron en el mismo régimen. El dato cobra relevancia porque el organismo es el encargado de analizar y resolver las solicitudes de adhesión presentadas por los contribuyentes.

La lista de adherentes incluye además al senador oficialista José Benegas Lynch y al asesor económico Felipe Núñez, integrante del equipo del ministro de Economía, Luis Caputo.

La Ley de Inocencia Fiscal fue presentada por el Gobierno como una herramienta destinada a reducir la carga administrativa y otorgar mayor previsibilidad a los contribuyentes. Entre otros aspectos, el régimen simplificado disminuye los requerimientos vinculados a las declaraciones juradas tradicionales y busca regularizar situaciones tributarias previas sin aplicar sanciones penales por incumplimientos fiscales.

Sin embargo, la normativa no impide que continúen investigaciones judiciales relacionadas con presuntos delitos patrimoniales.

El tema volvió a instalarse en el debate público luego de que usuarios de redes sociales recuperaran una publicación realizada por Adorni en diciembre pasado, cuando definió a la Ley de Inocencia Fiscal como una de las iniciativas que “quedará en la historia grande” del país.


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Federico Sturzenegger

Impuesto a las Ganancias

Ley de Inocencia Fiscal

Manuel Adorni

Diversos funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos ministros, legisladores y autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se incorporaron al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias habilitado por la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa promovida por la administración de Javier Milei para simplificar las obligaciones tributarias de determinados contribuyentes.

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