La esposa de Manuel Adorni se acogió al régimen de “inocencia fiscal” y surgen interrogantes sobre su situación tributaria

Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitó su adhesión al régimen de regularización tributaria conocido como “inocencia fiscal”, un mecanismo que permite declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin afrontar sanciones penales ni antecedentes impositivos.

Según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la presentación fue realizada el 31 de mayo y tiene vigencia hasta el 9 de julio. La adhesión corresponde al período fiscal 2025 y se enmarca en la Ley 27.799, creada para que contribuyentes que operaron fuera de la registración formal puedan regularizar su situación ante el fisco.

La normativa permite sincerar ingresos y bienes no declarados, aunque obliga a cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes. No se trata de una amnistía total, sino de un esquema de regularización sin consecuencias penales.

El caso adquirió repercusión debido al rol que ocupa Adorni dentro del Gobierno nacional. Como una de las principales voces de la administración de Javier Milei, el funcionario ha sostenido públicamente discursos vinculados a la transparencia, el control del gasto público y la lucha contra la corrupción.

De acuerdo con la documentación oficial, Angeletti figura registrada como trabajadora autónoma desde abril de 2017 bajo actividades profesionales, científicas y técnicas. Sin embargo, recién formalizó su inscripción en los impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Ganancias en octubre de 2025.

Ese lapso de casi ocho años sin inscripción plena en el sistema tributario es uno de los aspectos que genera interrogantes sobre su situación fiscal previa. La adhesión al régimen de regularización se produjo pocos meses después de esa formalización.

La información disponible no permite conocer el monto de los bienes o ingresos declarados bajo el programa, ya que esos datos se encuentran protegidos por el secreto fiscal. Tampoco trascendieron detalles sobre el origen de los fondos regularizados ni los motivos que impulsaron la presentación.

Bienes y gastos bajo investigación

La situación se conoce mientras la Justicia analiza distintas operaciones patrimoniales vinculadas a la familia Adorni.

Entre ellas figura la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito durante 2025, operación por la que se habrían abonado 30.000 dólares en efectivo y tomado una hipoteca por 200.000 dólares. También se investiga la adquisición de una vivienda en el country Golf Club Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Además, en la causa judicial se analizan gastos vinculados a viajes al exterior, consumos con tarjetas de crédito y obras realizadas en propiedades familiares.

Hasta el momento, ni Manuel Adorni ni Bettina Angeletti realizaron declaraciones públicas sobre la adhesión al régimen de regularización fiscal. La información fue difundida a partir de documentación oficial y forma parte del debate sobre la transparencia patrimonial de funcionarios y sus entornos familiares.

Con información de LN.