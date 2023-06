Cristina Kirchner habló de su reunión con Daniel Scioli, tras la baja de la candidatura: «Respeto mutuo»

Tras el revuelo por la presentación de la fórmula Massa-Rossi como lista de consenso en Unión por la Patria, Cristina Kirchner reapareció este lunes para brindar un particular discurso. La vicepresidenta no mostró ningún tipo de tapujos a la hora de hablar acerca de las negociaciones, y de su malestar en torno a las versiones periodísticas que surgieron sobre al cierre de listas.

La vicepresidenta quiso transparentar a la militancia cómo fueron las conversaciones que terminaron por relegar a Eduardo «Wado» de Pedro como candidato a Senador, siendo que fue sonaba desde hace semanas como el gran presidenciable.

Sin embargo, el ministro del Interior no fue el único “herido” del oficialismo. Daniel Scioli, quien había sostenido con su fuerza su precandidatura, también fue corrido de la contienda electoral.

No es casual que durante su presentación de esta tarde la vicepresidenta nombrara al embajador en Brasil, siendo que aún no se expresó sobre la decisión de su espacio. Fue así que Kirchner contó que hablaron por teléfono y explicó que nunca se le cruzó por la cabeza intervenir para que Scioli se baje.

“Anoche hablé con Daniel Scioli, con quien siempre me unió una relación de respeto mutuo, siempre. Tuvimos una charla excelente. No voy a repetir lo que hablamos, pero algunas cosas ya salieron publicadas hoy en algunos diarios, así que voy a obviar la tarea de contar lo que hablamos, pero quiero decirles que parte de esto también se debe a una suerte de intervención que hay. ¿Por qué está este escenario en nuestro espacio político?”, se interrogó exmandataria.

Según trascendió, fue Scioli quien pidió hablar con la titular del Senado para dejarle en claro cuáles eran sus impresiones. “Nunca me trataron tan mal como en esta negociación. Nunca nadie me trató tan mal como el albertismo”, le habría dicho el exgobernador bonaerense a Kirchner.

Scioli también le dio detalles de una cena que hubo en Villa La Ñata el jueves a la noche después del acto de lanzamiento que encabezó junto a Victoria Tolosa Paz y Nito Artaza, donde estuvieron Alberto Fernández y Santiago Cafiero. Allí, los tres le dijeron al embajador que debía resistir las presiones para bajarse de la contienda presidencial, que tenía el apoyo de la Casa Rosada y que no le atendiera el teléfono ni a Cristina Kirchner.

“Me dijeron que no había manera de que me bajaran de las PASO”, confesó en la charla.

Pero el viernes, horas después de la cena en la que le habían garantizado un respaldo cerrado, el panorama mutó por completo. El exmotonauta le contó a la vicepresidenta que durante todo el día llamó a los principales referentes del albertismo y ninguno le atendió el teléfono.

Hubo otro dato que hizo enojar a Scioli. La Vicepresidenta le contó que ella ofreció colocarlo en el quinto lugar de la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires a cambio de que desistiera de la candidatura presidencial, algo que al exgobernador nunca le comunicaron desde el albertismo.

Alberto Fernández y un agradecimiento virtual a Daniel Scioli por bajarse de la candidatura

En su visita a Brasil, Alberto Fernández intentó hoy mostrarse con Scioli y dejar en claro que pese a todo el vínculo continúa fortalecido. Incluso, le dedicó palabras de elogio a través de las redes sociales por su labor como diplomático.

«Rumbo a Brasil, junto al embajador Daniel Scioli, para seguir fortaleciendo la relación con el presidente Lula da Silva y nuestro país hermano», indicó el mandatario junto a una foto de ambos en la sala de reuniones de ARG 01, y destacó: «Daniel hizo un extraordinario trabajo para recuperar la relación que se había roto y lo continúa ahora con más y mejores acuerdos«.

En la misma línea, se mostró agradecido por la «generosidad y compromiso demostrado para deponer deseos personales y privilegiar el bien del país» del embajador. «Quiero agradecerle especialmente a mi compañero y amigo la generosidad y compromiso demostrado para deponer deseos personales y privilegiar el bien del país, como ha hecho siempre en su valiosa trayectoria«, afirmó.

La publicación fue acompañada por una fotografía de ambos durante un intercambio a solas, que tuvo lugar al interior del nuevo avión presidencial.

