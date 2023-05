Cristina Kirchner «no descartó aparecer en alguna boleta», interpretan en Management and Fit

La directora de Management and Fit, Mariel Fornoni, aseguró que la carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner descarta una postulación presidencial, pero no que ella «aparezca en alguna boleta» del Frente de Todos.

«La carta no descarta que aparezca en alguna boleta», consideró Fornoni en declaraciones a Noticias Argentinas.

A analizar el mensaje que publicó la titular del Senado, la consultora sostuvo: «por lo que se entiende, descarta lo presidencial, eso no se si resulta una novedad a efectos del resto, porque básicamente los números no le dan, veremos si se baja de todas las boletas».

«Una candidatura era más de senadora por la provincia de Buenos Aires, ya sea para apuntalar a (Axel) Kicillof o a quien sea el candidato presidencial», afirmó Fornoni, quien dijo que la carta no la sorprendió: «Si no le alcanzaba en 2019, ahora que su imagen está peor y que tiene que defender la gestión de quien ella decidió que fuera candidato a presidente, menos que menos, no me parece que tuviera ninguna chance».

«Más allá de la proscripción o no, de la Justicia o no, me parece que sirve más para seguir hablando de la Justicia que para justificar una renuncia que ella ya tenía tomada», destacó.

Además, agregó: «yo creo que hasta el cierre de listas nadie va a mostrar las cartas, y lo que tiene a favor Cristina es que nunca se le filtra nada».

«Todos están midiendo cosas para ver quién mide más o menos, este es el momento, pero después las cartas verdaderas se muestran el 24» de junio, cuando cierren las listas de candidatos, evaluó la analista política en diálogo con NA.

Agencia Noticias Argentinas