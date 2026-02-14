Cristina Kirchner reapareció en público tras el fallo que ratificó el uso de la tobillera electrónica

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó este viernes su primera aparición pública del año al salir al balcón de su departamento en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, para saludar a una comparsa de militantes que se congregó en la calle.

El episodio, que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, ocurrió durante la previa del fin de semana largo por Carnaval. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, participó del encuentro y celebró la iniciativa en sus redes sociales. “¡Llevamos un poco de carnaval a quien nos devolvió el carnaval!”, expresó.

En un mensaje publicado en X durante la madrugada del sábado, Fernández recordó que se cumplieron quince años de la recuperación del feriado de Carnaval y de los corsos. “¡Amor con amor se paga, cantaron las murgas de Moreno! (…) ¡Los pueblos tristes no vencen! ¡Y hoy desbordamos de alegría desde el asfalto al balcón!”, agregó.

La reaparición de la exmandataria se produjo el mismo día en que la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos presentados por su defensa, por lo que continuarán vigentes las condiciones de su prisión domiciliaria, incluyendo el uso de tobillera electrónica y las restricciones sobre visitas y uso de la terraza. Fernández de Kirchner fue condenada en la causa Vialidad.

Con información de Infobae