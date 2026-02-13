Casación rechazó el pedido de Cristina Kirchner y seguirá con tobillera electrónica

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes el pedido de la defensa de Cristina Kirchner para retirar la tobillera electrónica y ampliar el régimen de visitas. La decisión fue adoptada por mayoría por la Sala IV y confirma que la expresidenta continuará bajo monitoreo electrónico en prisión domiciliaria.

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas a partir de fuentes judiciales, el tribunal denegó la solicitud presentada por los abogados de la ex mandataria. Se trata del segundo revés judicial en menos de 24 horas en el marco de las causas que involucran a la ex presidenta.

Decomiso de 141 inmuebles y millones en dólares en otra causa judicial

El jueves se conoció que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 inmuebles de Cristina Kirchner y del empresario Lázaro Báez. También incluyeron el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

Cristina Fernández de Kirchner.

“Solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$ 4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$ 992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24″, señalaron los fiscales.

Expresaron que “las personas condenadas —intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la administración pública— todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”. La causa continúa en el Tribunal Oral Federal N°2, que deberá resolver los planteos pendientes.

Noticia en desarrollo