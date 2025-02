Cristina Kirchner se reunirá con el PJ, tras el anuncio de Axel Kicillof confirmando un espacio propio

Luego de que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunciara la creación de un espacio propio, se comunicó que Cristina Kirchner llevará a cabo un encuentro con el PJ. Se espera que entre los temas a debatir, se aborde la iniciativa del Kicillof y la situación de Javier Milei por la estafa $LIBRA.

Cristina Kirchner, actual titular del Partido Justicialista (PJ), encabezará a las 19 una reunión en la sede central de su espacio. El encuentro se dará luego de que Axel Kicillof diera a conocer su nuevo espacio al que llamó «Derecho al Futuro».

En la reunión participarán los cinco vicepresidentes peronistas y los 75 consejeros partidarios, informaron en Noticias Argentinas. Además será un encuentro que estará cerrado para la prensa, pero estiman que luego lanzarán un comunicado.

El nuevo partido de Kicillof, uno de los temas para la reunión del PJ: fuertes críticas al gobernador

Si bien el nuevo partido anunciado por Axel Kicillof está dentro de Unión por la Patria, la iniciativa no fue bien vista por parte del núcleo duro del kirchnerismo.

El senador nacional, Oscar Parrilli, fue uno de los primeros en salir a criticarlos y en declaraciones radiales sostuvo que al gobernador «no le sirve de nada diferenciarse» de Cristina Kirchner. «Me resulta absolutamente desubicado», remarcó.

«Me parece innecesario y no aporta nada. Cristina ha dado muestras, en más de una oportunidad, de que no guarda rencor, ni odio, ni revanchismo hacia ningún dirigente. Espero que Axel lo comprenda y se dé cuenta de que él tiene que tener una actitud de trabajar conjuntamente. Cuando él no apoyó la candidatura a presidenta del PJ de Cristina cometió un error. Espero que recapacite y no siga cometiendo este tipo de errores», manifestó el senador en AM530.

Por otra parte el oficialismo bonaerense se pronunció Carlos Bianco quien aseguró que «Derecho al Futuro» no busca «dividir nada», sino que se trata de «sumar al peronismo».

«Es organizar gente que no estaba organizada y que nos pedía que organizáramos algo. Esto es un movimiento que enfrenta a (Javier) Milei y es un movimiento en favor del Gobierno de la provincia de Buenos Aires», concluyó.