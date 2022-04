Críticas del Frente de Todos al endeudamiento de Gutiérrez

Los diputados provinciales del Frente de Todos cuestionaron duramente la nueva toma de deuda por 40 millones de dólares que el jueves pasado se aprobó por mayoría en la Legislatura neuquina. “Con las políticas energéticas que están llevado adelante el presidente, la vicepresidenta y que las ejecuta el secretario de Energía Darío Martínez, ingresan regalías muy altas a la provincia que deberían utilizarse de forma más eficiente. No se justifica un nuevo endeudamiento para nuestra provincia”, expresó el diputado Darío Peralta, justificando el voto negativo.

El legislador consideró que no es necesario un nuevo endeudamiento porque “ya tenemos un stock de deuda mayor a 131 mil millones a diciembre del año pasado y no se ha ejecutado como correspondía. Además, el 80% de ese stock es en dólares. El préstamo se tomó para construir la ruta 7 que se terminó haciendo con fondos del gobierno nacional y también para la ruta 9, que no ha avanzado”.

De cada diez proyectos que autorizaron endeudamiento, en ocho no se cumplió con el destino que tendrían los fondos. El espacio productivo al que dice acompañar está iniciativa, ha sido olvidado en años”. Soledad Martínez, legisladora neuquina del Frente de Todos.

Por su parte, Soledad Martínez expresó que “el argumento para este endeudamiento parece humanista, fortalecer a un sector de pequeñas y medianas empresas, por el que tantas veces hemos reclamado en cada presupuesto. Sin embargo, se promete una herramienta que no se tiene y que se devolverá en unos 40 años, lo que diluye su propósito”. Agregó además, que de cada diez proyectos que autorizaron endeudamiento, en ocho no se cumplió con el destino que tendrían los fondos. “El espacio productivo al que dice acompañar está iniciativa, ha sido olvidado en años, y solo se ha atendido al vinculado a los hidrocarburos”, dijo.

“La única explicación que le encontramos a este nuevo endeudamiento es mantener un negocio con las entidades financieras”, fue tajante la diputada Lorena Parrilli. También se refirió al contexto en el que la provincia de Neuquén resuelve pedir nueva deuda. “La provincia tiene el 76% de su stock de deuda en dólares, exactamente 101.325 millones de dólares, solo el 23,18% de nuestra deuda en es pesos. Son datos alarmantes, es insostenible un endeudamiento en dólares. Acá la deuda no baja se mantiene siempre igual con niveles altísimos”, aseguró.