Se reúnen las listas no azules del MPN en el interior de Neuquén

El sector del MPN que sigue al diputado nacional Rolando Figueroa prefiere que no se lo denomine como lista Violeta. Son “equipos de trabajo” que este sábado a las 17 estarán en Chos Malal. Por su parte, la Azul y Blanca que lidera Guillermo Pereyra (senador mandato cumplido y ex dirigente petrolero) comenzará a las 10 en Zapala.

La lista Azul se demoró tanto en organizar el cónclave en El Chocón, que otras dos líneas se adelantaron en organizar encuentros. Las y los azules se iban a reunir a fines de febrero, luego los líderes reprogramaron para marzo y la última cita quedó establecida para el 30 de abril.



En el norte neuquino, el encuentro con Figueroa será a las 17 en el Club Sociedad Estudiantil de Chos Malal. Ya hubo encuentros previos en Neuquén y Plottier para elaborar proyectos y la propuesta de trabajo para este encuentro también tiene cariz de reunión de trabajo, se indicó.

No se indicó si los adherentes y emepenistas que siguen a Figueroa disputarán las seccionales, por ejemplo.

En el caso de la Azul y Blanca, la reunión se centrará en consolidar el espacio y analizar posibilidades para disputar los cargos electivos y analizar si disputarán esos espacios.

“Nos vamos a reunir referentes de toda la provincia en Zapala , estamos en el armado, en la construcción política de la provincia. Yo no soy candidato a nada, cada uno va a exponer para dónde vamos porque estamos perdiendo identidad; queremos construir en una forma distinta, territorial. No sé si vamos a participar para junta de gobierno y convencionales, analizaremos si se disputan las seccionales. Estamos hablando de cambiar la calidad de vida de la gente, ganar las elecciones con buenos candidatos no amontonando gente en colectoras”, planteó Pereyra en declaraciones radiales a la 750Nqn.