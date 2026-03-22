Cuál es el plan que tiene Plaza Huincul para erradicar el basurero a cielo abierto

El basurero a cielo abierto y el nuevo espacio que se acondicionará para el tratamiendo de los residuos en Plaza Huincul (Foto: gentileza)

El ingreso a Plaza Huincul desde el sur, por la ruta provincial N° 17, pone en contexto el enorme problema de los residuos domiciliarios que son arrojados en el basurero a cielo abierto. El crecimiento descontrolado obligó al municipio a encarar un plan que busca el saneamiento y que incluye una delimitación del área actual, con la construcción de una nueva fosa de rechazo que será controlada. El futuro espacio está proyectado para un volumen de 23 mil metros cúbicos de basura que produce la población. Al mismo tiempo, se promueven acciones para la separación de residuos.

El tratamiento de la basura que genera la población -en el caso de Plaza Huincul fue estimada en 20 mil habitantes por la dirección de Ambiente- sigue siendo una problemática difícil de afrontar y con varios frentes. A las medidas concretas que adopte el municipio, se tiene que sumar la educación y concientización de vecinos y vecinas, instituciones y organismos que conviven en un mismo lugar.

En Neuquén, la ley 2648 de 2009 regula las obligaciones para la gestión integral de los residuos sólidos y urbanos. Además, se emplazaba a los municipios para que en cinco años avanzaran con el tratamiento y la eliminación de los basureros a cielo abierto.

Plaza Huincul tiene en marcha un plan de saneamiento integral que incluye el cierre del basurero a cielo abierto. El proyecto incluye varias etapas y ya fue elevado a Provincia.

“El primero nos va a llevar más tiempo y ya iniciamos el proceso del cierre del basurero a cielo abierto que tenemos. Hay que contextualizar que cerca del 95 % de las ciudades de la provincia tienen estos basureros”, explicó el director de Ambiente y Seguridad e Higiene huinculense, Matías Herrera.

En esa línea, Huincul tiene la decisión y aplica una gestión activa para el cierre del basural. “En esta etapa del basurero se lo cerrará. Es decir, que ya no se va a ingresar más residuos domiciliarios al sector; ya se está acondicionando”, destacó. El actual espacio data de los años 70 y se encontraba desordenado por el deficiente uso que varias generaciones hicieron de él.

La vista aérea del basural a cielo abierto y los taludes que delimitan el acceso. (Foto: gentileza)

El arrojo de residuos domiciliarios, escombros y otros materiales por parte de vecinos o vecinas, que no llegan hasta el basurero y se desprenden de las bolsas mucho antes, hizo que el avance de la basura se acerque cada vez más a la población.

La primera medida que aplicó el municipio fue acondicionar el espacio para su reducción a una sola fosa que está activa. El espacio ya cuenta con taludes de contención que evitan a los materiales que se vuelen. Además, se puede controlar el acceso físico de las personas al predio. Todos los residuos que están dispersos se arrojan en ese lugar. Se humectan las cenizas de las quemas producidas en el basurero y se lleva todo a la fosa activa que más adelante se cerrará.

Ese proceso consiste en poner capas de tierra y así se iniciará la remediación. “Esto no se terminará de un año a otro ni en esta gestión. Sin embargo, sí generamos una política pública que las siguientes administraciones podrán continuar”, aportó Herrera.

Al mismo tiempo, en ese sector se abrirá una fosa de rechazo controlada y transitoria, que es un modo correcto de disponer los residuos domiciliarios. Esta fosa va a estar impermeabilizada y controlada. No será de acceso libre. Habrá personal que tomará los datos de las personas que quieran ingresar a llevar los residuos, con prioridad a las y los residentes de Huincul.

Antes de la fosa habrá un “punto limpio” con contenedores para la disposición de residuos. “Muchos de estos residuos se van a recuperar y darles otras utilidades. A otros los podemos recuperar para ingresarlos al mercado de reciclaje”, relató Herrera.

La nueva fosa de rechazo

La futura fosa de rechazo estará ubicada en la periferia de un área ya afectada al mismo basural. La idea es no impactar un lugar nuevo, sino que se está trabajando en un espacio impactado, donde el municipio tiene dominio.

Será de 70 metros de largo por 30 de ancho, y con tres a cinco metros de profundidad. Se definió esta dimensión por el cálculo hecho sobre una población proyectada de 20 mil habitantes con la producción de un volumen total de cerca de 23 mil metros cúbicos. A diferencia del basurero viejo, esta fosa estará impermeabilizada y contará con un cerco perimetral de alambrado olímpico.

El funcionario refirió que la idea es comenzar a sanear y acondicionar de manera correcta los residuos domiciliarios. Al mismo tiempo, se busca concientizar y hacer limpieza manual de los desechos que están diseminados en inmediaciones al tradicional basurero.

De hecho, la primera actividad de este tipo la encabezaron los funcionarios del municipio. “Estas jornadas tienen la particularidad de que se hace conciencia también con respecto a nuestro entorno. Las limpiezas son manuales porque estamos justamente limpiando la casa de nuestras jarillas, de nuestra flora nativa. Estamos revalorizando el entorno y los recursos que nos está dando el lugar donde vivimos”, agregó Herrera. La limpieza con máquinas lo que logra es la deforestación del terreno y eso es lo que se busca evitar.

Funcionarios y empleados realizaron la primera limpieza manual en las inmediaciones. (Foto: gentileza)

Qué pasará con los recicladores

En 2023, el municipio, a través de esta área relevó que eran 15 los núcleos familiares, cinco de ellos de Huincul y el resto de otras ciudades, que estaban en el basurero haciendo recolección. Se va a hacer un nuevo relevamiento para actualizarlo e integrar a estas personas al plan de saneamiento que impulsa el estado municipal.

“La intención del municipio no es ser ‘disruptivo’, sino reconocer que para estas familias el basurero representa su modo de vida, cultura y costumbres. Por ello, se busca brindarles acompañamiento y apoyo desde el Estado para que formen parte de la nueva gestión controlada de residuos”, apuntó Herrera.

Los microbasurales y los ecopuntos

Dentro de la ciudad hay registrados 15 microbasurales, algunos que ya pueden considerarse basurales. Sin embargo, el municipio que dirige Claudio Larraza tiene en marcha un programa que busca evitar este tipo de prácticas.

Se instalaron ecopuntos en casi todas las barriadas —solo hay dos que no los tienen, Marcelo Berbel y Norte— donde se puede hacer separación entre plásticos, vidrios, metales y cartón. Centros de salud o entidades deportivas también cuentan con estos ecopuntos.

Además, existe el Centro de Acondicionamiento y Transferencia de Materiales Reciclables. Está situado en el barrio Central y se pueden llevar diversos tipos de residuos eléctricos y electrónicos (conocidos como RAEE) que se generan en las casas.

Se pueden dejar computadoras, televisores, heladeras, celulares que luego son retirados para la gestión final porque Huincul está adherido a un programa provincial.

Lo mismo para el caso de aceites vegetales usados (AVU) que retira para la gestión final Provincia. El mismo centro recibe pilas, baterías, plásticos, vidrios, metales y cartón. De hecho, el vidrio que se colecta en este lugar que funciona hace tres años, se intercambia con la fábrica que funciona desde hace décadas en Plaza Huincul.

Está en análisis para su implementación el destino de la chatarra para que desde Provincia se envíe el vehículo que permita la compactación y el destino final de este tipo de residuos.

Este centro se encuentra en avenida Azucena Maizani (en el último galpón a la derecha de los ex Talleres de Plaza Huincul) y atiende de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18. En Google Maps se puede localizar como «Centro de Acopio».

Se concretó la primera limpieza manual en cercanías al basurero. (Foto: gentileza)

Cámaras y fotomultas

Una instancia que se evalúa es la instalación de cámaras en cercanías del basurero. La idea es implementar el sistema de fotomultas también para denunciar microbasurales. Es una de las herramientas que está en análisis de las autoridades municipales.

La habilitación de las fotomultas permitirá a la ciudadanía contar con un mecanismo para denunciar a aquella persona que está haciendo el inadecuado uso de los espacios públicos o que arroje residuos en lugares no permitidos.

Si bien la aplicación de sanciones económicas podría llevar a corregir conductas inadecuadas, se aspira a llegar con la concientización ambiental de los vecinos.