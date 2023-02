Cuáles son los obstáculos del municipio de Bariloche al no tener aprobado el aumento de tasas

“Estamos en suspenso”. Así se refirió la jefa de Gabinete, Marcela González Abdala, a la imposibilidad del Municipio de Bariloche de cobrar las tasas municipales en el inicio del año. En la última sesión del Concejo Municipal, se rechazó el incremento del 65% para la Fiscal Tarifaria.

“Hoy no podemos cobrar las tasas, ni el cobro anual porque no se aprobó el cuadro tarifario. De modo que el municipio no puede percibir las tasas con los montos actualizados”, resumió González Abdala.

Consideró que esta dificultad “es directamente proporcional a la imposibilidad del municipio de realizar obras comprometidas. Hoy, tenemos una falta total de previsibilidad”.

El concejal de Juntos Somos Río Negro, Carlos Sanchez, recordó que esta situación no se generó en ninguno de los dos períodos que Gustavo Gennuso lleva como intendente. “Y eso que el primer año fue complejo ya que no había dinero en las arcas, pero, al menos, había un horizonte de recaudación”, dijo.

Sanchez resaltó que si bien el presupuesto 2023 fue aprobado por los concejales en la última sesión, “está proyectado en base a la recaudación”. De modo, indicó, que “en este contexto, no es posible afrontar compromisos de obras o llamar a licitación”.

“Está todo en stand by. Hablamos de obras de la red de gas, proyectos de asfalto u obras por contribución de mejoras (en las que el municipio hace la inversión inicial y luego, recién, hay un recupero). Todas estas cuestiones deberán esperar y el que se perjudica es el vecino”, expresó González Abdala.

La funcionaria destacó que “hay una previsión que tiene que ver con el ordenamiento de las cuentas que permite pagar los sueldos en tiempo y forma y garantizar los gastos corrientes para la prestación de los servicios”.

En la última sesión, tras el rechazo del aumento de la Fiscal y Tarifaria, se acordó que el proyecto se debata nuevamente en comisiones. Terminado el receso del Concejo Municipal durante enero, el oficialismo programa convocar a la comisión de Gobierno la semana entrante.

Al consultarle sobre el rechazo del proyecto, Sanchez consideró que “no hubo mucha participación por parte de la oposición en las comisiones y no hubo consultas puntuales”. “El bloque Podemos cuestionó el uso de los fondos durante el 2022 y no si la suba era mucha o poca. La discusión ni siquiera fue por el incremento. De todas formas, el aumento es menor a la suba de la inflación”, aclaró.

Advirtió que, a fin de año, los concejales tampoco sabían en qué porcentaje aumentaría el impuesto inmobiliario a nivel provincial. “Había un estimado, pero no era definitivo. Ahora se podrá hacer un análisis más concreto”, sostuvo.

El gobierno provincial impuso un tope de incremento del 62% para inmuebles sin deuda. “En los dos casos -el aumento municipal y provincial-, la suba es menor que el nivel inflacionario”, dijo.