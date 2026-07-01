Cuenta regresiva en el Senado: el oficialismo quiere debatir la ley de propiedad privada el 8 de julio

Los jefes del oficialismo libertario y la oposición aliada del Senado se juntaron en las oficinas de la UCR para definir ir al recinto próximo miércoles. La idea es aprobar la demorada ley de propiedad privada que impulsó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El plan del oficialismo para avanzar con la propiedad privada

Para poner en marcha el plan, los titulares de las bancadas tendrán que validar lo charlado en una reunión de Labor Parlamentaria. La misma se podría llegar a concretar este miércoles después de la 13.

Desde el entorno oficialista remarcaron que la activación de la Labor quedó en manos de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, que el lunes recibió una solicitud formal de quien comanda La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.

Si se concreta la cumbre, el oficialismo y los aliados tienen la idea de llegar al recinto el próximo 8 de julio y abrir debate a partir de las 9 con el fin de permitir que los legisladores puedan regresar temprano a sus distritos.

Pero como se mencionó anteriormente, esto solo se podrá dar siempre y cuando se realice Labor Parlamentaria en las próximas horas. Además, la eventual cita tendría el tratamiento de un lote de pliegos judiciales ya dictaminados y la aprobación de ascensos diplomáticos que esperan desde el inicio de la gestión libertaria.

En cuanto a la propiedad privada, lo cierto es que la iniciativa fue desarmada por la oposición aliada. Bullrich apuró un despacho en un plenario de comisiones y, desde allí, casi una docena de borradores fueron intercambiados entre las bancas para lograr el texto final. Pese a esto, hay quienes aún conservan sus dudas sobre si apoyar el proyecto.

Cabe mencionar que antes de que se dictaminara, la ley de propiedad privada recibió un mazazo con la eliminación del capítulo entero relacionado con barrios populares. No obstante, en las últimas semanas también estalló un inconveniente por la venta de tierras a extranjeros.

Según lo trascendido, en el último borrador aparece la “prohibición para la adquisición” de tierras rurales “por parte de los Estados Extranjeros” y también regiría una inhabilitación “para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia” donde se halle “ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”.

Con información de Infobae