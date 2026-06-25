Por falta de quórum en el Senado se cayó la sesión sobre el proyecto de propiedad y la interpelación a Manuel Adorni

El Senado iba a debatir este jueves el proyecto de propiedad privada donde se incluían cambios a la propuesta del Gobierno que buscaba eliminar todas las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales, según señalaron fuentes parlamentarias. Pero no prosperó la sesión de hoy por falta de quórum.

Por otra parte, el presidente del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, ratificó que su bancada “va a acompañar” un pedido de censura o remoción del cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya permanencia en sus funciones “mantiene en una parálisis al Gobierno”. Esto aún no tiene fecha definida.

Proyecto de propiedad privada en el Senado

Sobre el proyecto de propiedad privada, una de las alternativas que se evaluó es establecer un tope de kilómetros que puede adquirir una empresa extranjera y que, en el caso de intervenir otros países, deberá existir un aval no solo de las provincias y del Gobierno, sino del Congreso Nacional.

El proyecto se iba a discutir el pasado 3 de junio, pero se decidió postergarlo para hoy porque había diferencias sobre el artículo referido a la eliminación de los topes para que los empresarios compren tierras rurales. Igualmente, al no alcanzarse el número necesario de senadores para que haya este jueves quórum, se cayó la sesión prevista para hoy.

La iniciativa impulsada por el Gobierno contiene reformas a la ley de tierras sobre desalojos, expropiaciones y la ley del manejo del fuego.

Esa medida, diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tuvo sustanciales modificaciones, ya que se eliminó el capítulo sobre cambios en la ley de barrios populares y se reformaron los capítulos sobre extranjerización, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.

El PRO acompañará la moción de censura contra Manuel Adorni

Martín Goerling, titular de la bancada amarilla en la Cámara alta dijo que se acompañará la moción de censura contra Adorni. «El argumento de vamos a votar igual que el kirchnerismo no es válido en este caso” porque la salida de Adorni del Gobierno “es un pedido de toda la Argentina”, sostuvo.

“Es un jefe de Gabinete que le ha mentido a la Cámara de Diputados y a todo el país, que ha evadido impuestos y ha roto la confianza con toda la sociedad”, manifestó Goerling.

Añadió que desde el PRO se viene “pidiendo que dé un paso al costado o que el Presidente lo eche y esto no ha sucedido, por eso tenemos que recurrir a “un mecanismo constitucional la moción de censura o la remoción y esto es lo que vamos a acompañar”.

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