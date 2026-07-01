«Cuentas en rojo»: las tarjetas de crédito de Manuel Adorni duplicaban su sueldo y complican su situación judicial

La situación procesal de Manuel Adorni ingresó en una fase de extrema complejidad en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal federal Gerardo Pollicita acumuló los registros financieros de los últimos 28 meses y detectó que, de manera sistemática, el exjefe de Gabinete mantuvo consumos mensuales con sus tarjetas de crédito muy por encima del salario de $3,5 millones que percibía como funcionario del Poder Ejecutivo.

La investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito se concentra en una cifra global: el exvocero presidencial gastó $139.110.716,60 a través de instrumentos plásticos durante dos años y medio. Los peritajes contables preliminares advierten que la trazabilidad de los fondos no concuerda con los ingresos en blanco ni con los flujos declarados ante la Oficina Anticorrupción (OA), lo que apura los plazos para un requerimiento formal de justificación patrimonial.

La evolución de los gastos: duplicar el sueldo mes a mes de Manuel Adorni

El expediente judicial detalla de forma cronológica cómo el exfuncionario incrementó su nivel de consumo a medida que escalaba en la estructura jerárquica de la Casa Rosada.

Con un patrimonio inicial declarado (y luego borrado) de 622 millones de pesos, Adorni registró consumos promedio de $4.248.781,41 por mes, consolidando un gasto anual de $50.985.375,92 y deudas por más de $92 millones. El promedio mensual de gastos con tarjeta de crédito escaló a $5.704.969,74, duplicando casi por completo su salario neto como ministro coordinador. El total anual en 2025 trepó a $68.459.636,88, en paralelo a deudas declaradas por $317.312.719,68.

Entre los meses de enero y abril de este año, los registros oficiales arrojaron erogaciones mensuales por $4.916.425,70, acumulando $19.665.702,80 en solo cuatro meses antes de su eyección del Gabinete.

El misterio de los Bitcoins y la rectificación de los 622 millones

Uno de los puntos que mayor desconfianza genera en el Ministerio Público Fiscal es la brusca alteración de las declaraciones juradas del imputado. En sus primeras presentaciones de 2023, Adorni fijó sus activos en $61.018.251, cifra que luego ajustó a $107.894.811 para 2024. Sin embargo, tras la apertura de la causa penal, ejecutó una rectificación total del período, fijando los «bienes al inicio» en $622.646.891,98 y cerrando el ejercicio 2025 con una fortuna declarada de $944.575.052.

Para intentar justificar ese salto patrimonial, el exjefe de ministros argumentó haber realizado inversiones en Bitcoin junto a su esposa, Bettina Angeletti, entre los años 2014 y 2018 por un valor de 200.000 dólares.

«No hay documentación respaldatoria del origen de esos dólares ni de la compra de las criptomonedas. No alcanza con volcar un número en la declaración jurada, hay que sustentar su origen lícito», confiaron fuentes directas de la investigación a los medios nacionales.

La misma inconsistencia se detectó sobre otra tenencia de 513.000 dólares en efectivo, la cual fue atribuida a una supuesta venta de activos de la que tampoco consta registro ni comprobante oficial en el expediente.

Prestar la tarjeta: la maniobra para ocultar consumos de lujo

Por fuera de sus cuentas bancarias personales, la fiscalía detectó un circuito de desvío de titularidad mediante la utilización de tarjetas de crédito pertenecientes a terceras personas que se desempeñaban bajo la órbita de su propia estructura en la Jefatura de Gabinete. Las compras bajo esta modalidad irregular ascienden a $5.183.795:

Laura Schiuma: Empleada del área de Vocería, le facilitó un plástico con el que Adorni realizó consumos por $2.184.999,05 , destinados principalmente a la adquisición de tecnología de alta gama y monitores gamer.

Empleada del área de Vocería, le facilitó un plástico con el que Adorni realizó consumos por , destinados principalmente a la adquisición de tecnología de alta gama y monitores gamer. Luis Aluju: Otro de sus subordinados directos en el organigrama oficial, quien registró consumos por un total de $3.663.590 imputados al beneficio del exministro coordinador.

Schiuma ya se presentó a declarar como testigo ante el fiscal Pollicita y admitió la existencia de la transacción, asegurando que su jefe directo le reintegró la totalidad de los montos en billetes de dinero en efectivo. Para los investigadores, esta triangulación financiera tenía como único objetivo camuflar el verdadero volumen de gastos del funcionario para que no saltaran las alertas informáticas de la AFIP.

El futuro procesal de Adorni quedó supeditado al informe final que el fiscal le encargó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Una vez consolidada la pericia sobre la evolución patrimonial de la sociedad conyugal, Pollicita firmará el requerimiento de justificación. Si las explicaciones técnicas resultan insuficientes, la fiscalía solicitará formalmente la declaración indagatoria del exvocero, dejando la resolución definitiva en manos del juez federal Ariel Lijo.