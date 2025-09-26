Cutral Co rechazó la llegada de Uber con una ordenanza: taxistas y remiseros festejaron

La llegada de los servicios de transporte a través de aplicaciones como es el caso de Uber fue rechazado en Cutral Co. La nueva ordenanza que regula desde ahora el funcionamiento de taxis y remises no autoriza otras alternativas. La iniciativa fue aprobada por la mayoría de siete concejales y uno se abstuvo. Además, contó con el respaldo de taxistas y remiseros que estuvieron en el recinto al momento de tratar y votar el proyecto.

Durante más de una hora que duró el tratamiento del despacho que tenía como título la unificación de taxis y remises y que no habilita la presencia de las aplicaciones como Uber, choferes estuvieron en el recinto y escucharon el debate. El grueso aguardó afuera, con los autos estacionados frente al edificio legislativo situado en pleno centro cutralquense.

La iniciativa la promovió el intendente Ramón Rioseco y fue tratada en la comisión a la que concurrieron el secretario de Control Urbano y la directora de Transporte, Jesica Navarrete. También algunos representantes del centenar de licencias de taxis y remises que figuran en el municipio pudieron dar su punto de vista.

La nueva ordenanza se llama Transporte Público Individual de Pasajeros -TPIP– y redefine el funcionamiento de este servicio. Desaparece la diferencia entre taxistas y remiseros y se unifica en esta nueva figura. Se fijó el funcionamiento con el reloj para que los pasajeros conozcan el valor del viaje.

Se especificó que las tarifas se modificarán cuatro veces al año: enero, abril, julio y octubre de cada año. El valor se fijará de acuerdo a un litro de combustible Infinia de mayor valor de la empresa YPF. Se referenció la que las tarifas nocturnas son un 15 % más caras que las diurnas y rigen desde las 22 a las 6 de la mañana.

Las paradas que se establecerán para el funcionamiento y se deberán organizar de tal modo que el servicio esté cubierto los 365 días. La comuna podrá sancionar a aquellos que no garanticen la prestación.

En esta sesión asistieron ocho de los nueve integrantes. Lo hicieron el presidente del cuerpo, Jesús San Martín, las concejalas María Elena Paladino, Elida González; los concejales Hugo Deisner, Maximiliano Navarrete; Fabián Godoy; Plinio Rubilar y Omar Pérez. Estuvo ausente Jesica Rioseco.

Taxistas y remiseros esperaron afuera del Concejo Deliberante el tratamiento (Foto: Andrea Vazquez)

La oposición de La Libertad Avanza

Fue precisamente Pérez que integra el bloque unipersonal de La Libertad Avanza quien se abstuvo de apoyar la iniciativa. Fundamentó su postura en que hay fallos judiciales en diferentes puntos del país que rechazaron ordenanzas de este tipo.

«Encuentro un valladar legal a esto por cuanto los municipios que han dictado normativa que prohiben las aplicaciones de pasajeros han sido declarados inconstitucionales sus ordenanzas», aclaró. Pérez explicó que una norma de estas características va en contra de la Constitución.

El resto de los concejales dio su voto positivo. En términos generales fijaron su postura en que se debe defender las fuentes laborales de las casi 300 familias -entre choferes, auxiliares, operadoras de base– que dependen de estos servicios habilitados Finalmente, explicaron que está en la usuaria o usuario del servicio quien tendrá la posibilidad de optar.

Al momento de votar, la propuesta cosechó siete votos afirmativos, una abstención y una ausencia. En la misma sesión se modificó el artículo que sanciona con multas -que en su máxima expresión supera los $2 millones a quien se encuentre prestando el servicio de manera ilegal.