Escándalo en Plottier: irrumpieron en una sesión del Deliberante para frenar un proyecto sobre Uber

La presentación de dos proyectos destinados a regular el funcionamiento de aplicaciones como Uber desató un verdadero escándalo este jueves en el Concejo Deliberante de Plottier, que debió detener una sesión por la irrupción de un grupo de personas, aparentemente taxistas y conductores de remises, que manifestaban su oposición a las iniciativas.

Uno de los textos fue presentado por el concejal y presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Pablo Scialabba. «El grupo entró enojado por los proyectos y solo mencionó mi nombre, fue imposible seguir con la sesión», indicó en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Escándalo en el Deliberante de Plottier: «Creyeron que se estaba por votar»

Aseguró que durante algunos minutos fue insultado y recibió «varias amenazas» por parte parte de los manifestantes, a quienes identificó mayormente como trabajadores de taxis y remises de la localidad.

Tanto su proyecto como el que presentó el concejal de Fuerza Libertaria, Paulo Scrugli, habían tomado estado parlamentario este jueves, como respuesta a una presentación previa de los choferes «en la que directamente pedían la prohibición de estas plataformas» en Plottier, explicó Scialabba.

«Nosotros lo que hicimos desde Juntos por el Cambio fue presentar una alternativa, porque creemos que la discusión debe ser más amplia y no solo por la restricción», dijo.

Aseguró que su propuesta «apenas presentaba la discusión» en el cuerpo y que los conductores que se acercaron ofuscados «creyeron que se estaba por votar en el recinto, cuando recién había tomado estado parlamentario».

«Seguramente está lejos de ser la ordenanza ideal; por eso convocamos a que atraviese todo el trámite legislativo«, añadió el edil, quien además es el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) en la segunda ciudad más poblada que tiene la provincia de Neuquén.

Escándalo en el Deliberante de Plottier: del recinto a la vereda

El hecho quedó registrado por la transmisión en vivo del cuerpo. Allí se escuchan algunos agravios como «mentiroso», «caradura», y una frase concreta: «No van a aprobar una mierda, lo podríamos haber charlado». «Todos sin trabajo vamos a quedar, son unos traidores», se alcanza a oír en otro video, enviado a este medio.

Luego del tenso momento en el recinto, la sesión se retomó con otros temas en agenda y pudo finalizar. Fue en ese momento que, de acuerdo al concejal Scialabba, él y su colega libertario salieron a la vereda donde «nos estaban aguardando unas 30 personas».

En esa conversación, en la que también hubo algunos insultos, finalmente el concejal les acercó una copia de su proyecto y acordaron recibir a cuatro representantes del sector en una mesa de trabajo prevista para el próximo lunes en la comisión de Obras Públicas.

El dirigente radical lamentó lo ocurrido y dijo que no fue «para nada agradable». Sostuvo que la discusión acerca de las plataformas como Uber o Cabify «debe darse», porque la gente «ya las está eligiendo» y eso se evidencia cada vez más en Plottier.