Cutral Co testea a funcionarios municipales y empleados para detectar sustancias prohibidas

En Cutral Co está en vigencia que los funcionarios municipales y empleados de planta permanente, transitoria y contratados tengan el certificado psicofísico. Esto comprende estudios psicológicos, la rinoscopía y análisis de orina, sangre, que detecten sustancias prohibidas o sus metabolitos. Se realizan test aleatorios.

En Neuquén, la Legislatura aprobó el mes pasado la realización de exámenes toxicológicos tanto a políticos como a jueces. Está promulgada aunque falta la reglamentación. En ese mismo camino, el municipio de Zapala es el primero en que resolvió adherir a esta ley.

Cutral Co tiene desde junio pasado una ordenanza para que funcionarios electos y designados del municipio como agentes municipales, presenten el certificado psicofísico de manera obligatoria. Es la N° 2874 de2024.

La norma fija en su primer artículo que el certificado comprende «estudios psicológicos, rinoscopia y análisis de orina, sangre y o cabello con búsqueda de sustancias prohibidas o sus metabolitos». Los certificados deberán incorporarse al legajo personal de cada funcionario registrado. Se respetará la privacidad y previo consentimiento informado.

Qué ámbitos abarca

Se aclaró que la norma se extiende a «cualquier modalidad de vínculo de empleo público y o con carácter de empleado contratado, transitorio o reemplazante en planta política o funcional u otro que los vincule al municipio de Cutral Co».

Esto incluye a prestadores de servicios, tanto locación de obra o de servicios; capacitadores, programas de empleo y o cualquier régimen con el que vincule a la persona al municipio, a requerimiento de la administración municipal.

Asimismo, la norma indicó que los testeos se podrán realizar en forma aleatoria y de acuerdo con un procedimiento establecido. Si el certificado detecta adicciones y otras patologías, se derivará al tratamiento y podrá retomar a la administración, una vez que la persona esté recuperada.

Al momento de aprobar la norma, se describió la invitación a todos los agentes y funcionarios a realizar de manera voluntaria el certificado.

Para fundamentar esta ordenanza, las y los concejales destacaron la importancia de la idoneidad en el ámbito de la función pública. Se reflejó que existía un vacío normativo a nivel provincial, porque esta norma se aprobó el año pasado, por lo que hasta ese momento no existía.

Fija además que se establezca como obligatoria la realización de estudios médicos, y o bioquímicos para la obtención del certificado. El decreto que reglamenta la norma, donde se especifica la incorporación de «política de control de alcohol y drogas en el ámbito municipal» fue aprobado en agosto del año pasado.

La reglamentación es amplia y detallada. Especifica que los controles de droga en saliva y orina deben ser testeados para los siguientes casos: cocaína y marihuana prioritariamente. Además, metanfetamina, benzodiacepinas, opiáceos y anfetaminas. Aunque se puede ampliar el abanico de drogas a testear «sin requerir un nuevo consentimiento por parte de los empleados».

Se detalla cómo se deben llenar los formularios de notificación; de consentimiento informado; y el rotulado de la muestra.