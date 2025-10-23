Zapala es el primer municipio en aprobar el narcotest para el intendente y concejales

Koopmann es uno de los integrantes del MPN que más muestras de apoyo le ha dado al gobernador Rolando Figueroa. Foto Matías Subat.

La ley que establece exámenes toxicológicos a políticos y jueces de Neuquén, como requisito de permanencia en el cargo, fue sancionada en septiembre por la Legislatura y promulgada en octubre por el Poder Ejecutivo. Está vigente pero no se reglamentó el procedimiento, por lo que aún no puede implementarse. Zapala se apuró y se convirtió en el primer municipio de la provincia en adherir.

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la ordenanza que estabalece el narcotest para quien ocupe el cargo de intendente de Zapala, además de concejales, secretarios, subsecretarios, fiscal administrativo municipal, juez municipal de Faltas y junta electoral municipal.

El proyecto lo envió el actual jefe comunal, Carlos Koopmann (MPN). Dijo: «para nosotros es muy importante, porque consideramos que es fundamental que la política brinde señales claras de transparencia, especialmente cuando tenemos la responsabilidad de ocupar un cargo de gobierno».

Los test periódicos y sorpresivos se harán para detectar la presencia de metabolitos de opioides, de cannabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, metilendioximetanfetamina (MDMA) y metilendioxianfetamina, benzodiacepinas y barbitúricos, y cualquier otra sustancia psicoactiva que, conforme a criterios científicos actualizados, la autoridad de aplicación determine.

El costo del examen estará a cargo del funcionario y se descontará de sus haberes.

El objetivo es punitivo: el resultado positivo habilitará los mecanismos de sanción.

En síntonía

La secretaria de Gobierno del municipio, Belén Aragón, afirmó en una entrevista realizada con Canal 7 que esta iniciativa tiene que ver con la «sintonía» que tiene Koopmann con las «decisiones del gobierno provincial».

La funcionaria aseguró que todavía no se definió el laboratorio que lo realizará ni con qué periodicidad se hará. Los resultados son confidenciales, a menos que la persona testeada desee darlo a conocer.

La reglamentación de la ordenanza está pendiente.