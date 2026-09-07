Cerró el plazo y hay 13 listas para las elecciones de Bariloche: un exdiputado se inscribió el último día

La Junta Electoral Municipal recibió entre el jueves y este lunbes todas las listas que se presentaron para las Convencionales de Bariloche. Foto: Chino Leiva

Con la presentación del Movimiento Vecinal por Bariloche, que lleva al exdiputado nacional peronista Osvaldo Nemirovsci como primer candidato, cerró la inscripción de listas –con 13 fuerzas en total– para participar de las elecciones a Convencionales Constituyentes del 1 de noviembre en Bariloche.

La Junta Electoral Municipal recibió hoy la documentación del último partido que formalizó su presentación y ahora prepara las carpetas de cada fuerza que serán exhibidas a los apoderados durante los próximos dos días para recibir impugnaciones y observaciones.

La Junta deberá oficializar las listas el 22 de septiembre y dos días más tarde realizará el sorteo del lugar de ubicación de cada fuerza en la Boleta Única de Papel.

En total se postularon siete alianzas, un partido provincial y cinco fuerzas municipales.

Los trece líderes de las listas que se presentan en Bariloche

Las alianzas presentadas son Estamos Haciendo Bariloche (PUL y JSRN) lleva a la asesora letrada municipal Yanina Sánchez; Fuerza Bariloche (PJ, Incluyendo, Nuevo Encuentro, Frente Grande, Comunidad Organizada y Tres Banderas) que lidera con la exdefensora del Pueblo, Andrea Galaverna; La Libertad Avanza en Bariloche (PRO, MAD, Bariloche Unido y LLA y Creo como adherentes), que encabeza Martín Govetto; Acuerdo Cívico x Bariloche (CC-ARI y UCR) que lleva al exintendente Marcelo Cascón; y + Bariloche Sumar Sur que propone al exlegislador Alejandro Ramos Mejía.

La izquierda lleva dos propuestas Rodolfo Sánchez encabeza el Frente de Izquierda por el Socialismo; y Alhue Gavuzzo por el Frente de Izquierda de los Trabajadores PTS-MST.

El único partido de carácter provincial que se presenta sin alianzas es Primero Río Negro que lleva a Carlos Aristegui como primer candidato a convencional.

Además hay cinco fuerzas vecinalistas: Podemos Bariloche con el exconcejal Pablo Chamatrópulos; Seamos Futuro lleva a Lihue Bariggi; NIC (Nuestra Identidad Ciudadana) propone a Exequiel Ojeda; el Partido Vecinal (Pave) con Norberto Rodríguez; y el Movimiento Vecinal por Bariloche, que encabeza la lista con Nemirovsci.