Declararon al exintendente Horacio «Pechi» Quiroga personalidad ilustre de Neuquén

Declararon al exintendente de Neuquén, Horacio “Pechi” Quiroga, como personalidad ilustre post mortem. La iniciativa fue aprobada por unanimidad por la Legislatura, a tres años de su fallecimiento.

Los diputados expresaron durante el reconocimiento que se destaca su aporte en pos del engrandecimiento de la capital neuquina. “Hoy disfrutamos de todos sus proyectos impulsados”, indicó la legisladora de Juntos por el Cambio, Leticia Esteves.

Enumeró sus principales obras mientras estaba a cargo del municipio, entre ellas el Paseo de la Costa, la nueva terminal de ómnibus, la Plaza de las Banderas, los Parques del Oeste, Norte y Belgrano, el Museo Nacional de Bellas Artes, el cenotafio a los caídos en Malvinas, el nodo vial: ruta 7 y Doctor Ramón; la Fiesta de la Confluencia, la Feria Internacional del Libro y el nuevo edificio municipal en el oeste neuquino.

“Es de estricta justicia el reconocimiento a una persona que dejó su impronta e hizo historia en la política neuquina”, sostuvo el diputado del MPN, Maximiliano Caparroz.

Por su parte, el legislador Andrés Peressini (Siempre) destacó su capacidad de gestión y su habilidad para generar “entusiasmo y admiración” en otros actores políticos y en la ciudadanía en general.

El diputado Andrés Blanco de la banca del PTS-FIT argumentó el voto negativo en las diferencias ideológicas y no personales para con el ex dirigente, pero al momento de la votación no se encontraba en su banca por lo que la resolución se votó en forma unánime.

Horacio Quiroga fue intendente en cuatro períodos (1999-2003; 2003-2007; 2011-2015; 2015-2019). También fue dos veces concejal de la ciudad, de 1987-1991 y en 1995-1999. Además convencional constituyente para la redacción de la carta orgánica municipal de Neuquén (1994). Fue Subsecretario de Relaciones Institucionales de la Cancillería, con rango de Embajador (2008) y fue electo diputado nacional (2009).