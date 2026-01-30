Decomisaron mercadería vencida en seis comercios de Cutral Co

En un nuevo operativo de control, el personal de Comercio y Bromatología de Cutral Co secuestró alimentos no aptos para el consumo de seis negocios de la ciudad. Los artículos fueron desde carne, embutidos, snacks, harinas, entre otros. La mercadería fue retirada y se dispuso su eliminación definitiva. Se informó que se mantendrán este tipo de controles y se dio a conocer un número para denuncias.

Como parte de los controles que efectúa el área de Comercio y Bromatología del municipio cutralquense se concretó un nuevo operativo y en seis locales comerciales encontraron irregularidades entre la mercadería expuesta para la venta.

Las y los inspectores secuestraron una serie de productos que presentaban diferentes faltas. Entre los productos incautados figuraron bebidas como cerveza en lata; carne roja en mal estado; supremas de pollo. Además de harina; vinagre; quesos rallados; caldos; bolsas para horno; papas fritas; nachos; snacks; maní y aderezos.

Otros productos fueron barras de chocolate; fiambres; jugos; condimentos; gelatinas; fideos; levadura; dulce de leche; galletas; pasas de uva y ravioles. La mercadería incautada fue trasladada a la planta de residuos de Cutral Co.

Desde el municipio, se indicó que se depositó a resguardo en el frigorífico para su posterior incineración en el horno pirolítico. De este modo, se dispuso la disposición final y se evitará así los riesgos para la salud pública.

Decomisaron alimentos no aptos para el consumo (Foto: gentileza Municipalidad de Cutral Co)

Dónde denunciar

Desde el área de Bromatología se informó que se reciben las denuncias en la oficina situada frente a la Ruta 22, en la casa de la Historia, de lunes a viernes de 8 a 13. Mientras que la guardia es el 2995532521.

A principio de este mes, se incrementaron los controles desde la subsecretaría que está a cargo de Tania Martinelli. Hasta ese momento hubo más de 30 decomisos que no se circunscribieron a un solo ramo. Los operarios y operarias visitaron mercados barriales, verdulerías, fiambrerías y supermercados.

Por otra parte, los vecinos que quieran hacer una denuncia, cuando por ejemplo está el producto vencido en la góndola de un comercio, antes de adquirirlo pueden sacarle una fotografía. O bien comunicarse al teléfono de guardia del área. También con el ticket de compra y el producto, se puede dejar asentada la denuncia de manera personal en la oficina.