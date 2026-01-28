Secuestraron 650 kilos de asado en Plottier por graves irregularidades sanitarias

Carnicerías de Plottier fueron fiscalizadas por el CIPPA y el municipio. Foto: Gobierno de Neuquén.

El Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (CIPPA) decomisó 650 kilos de carne durante una serie de controles realizados en carnicerías de Plottier. Los procedimientos se enfocaron en la seguridad alimentaria y apuntaron a verificar el cumplimiento de normas sanitarias vigentes.

Controles del CIPPA en Plottier revelaron fallas sanitarias en carnicerías

Los operativos se realizaron el último lunes, de manera conjunta con el área de Bromatología de la municipalidad. Según se informó, las inspecciones se desarrollaron en distintos comercios dedicados a la venta de productos cárnicos.

De acuerdo a lo publicado por el Gobierno de Neuquén, los agentes detectaron productos vencidos, pérdida de la cadena de frío y mercadería sin rotulación. También se constató la falta de documentación que respalde el origen legal de los alimentos.

Los operativos se enmarcan en el Programa de Buenas Prácticas en Carnicerías del Gobierno provincial.

Entre los productos secuestrados indicaron que había «chacinados sin habilitación y carcasas de chivo que no contaban con sellos sanitarios oficiales».

La mercadería quedó a disposición del área de Bromatología local, que avanzará con la destrucción de los productos, conforme a los protocolos establecidos.

De qué se trata el Programa de Buenas Prácticas en Carnicerías de Neuquén

Desde el CIPPA señalaron que los controles forman parte del Programa de Buenas Prácticas en Carnicerías, impulsado por el Gobierno provincial. La iniciativa busca mejorar las condiciones higiénico-sanitarias en los puntos de venta de carne.

La gerente general del organismo, Elisa Muñoz, explicó que “la seguridad alimentaria se construye con presencia en el territorio y con controles sostenidos”. La funcionaria indicó que la idea es evitar riesgos para la salud de la población.

Muñoz advirtió que “cuando encontramos productos vencidos o mercadería sin origen claro, estamos frente a situaciones que no se pueden tolerar”. En ese sentido, remarcó que los procedimientos buscan impedir que esos alimentos lleguen al consumo.

El programa incluye controles de higiene, verificación de temperaturas, revisión de la indumentaria del personal y análisis de la documentación de origen de la mercadería.