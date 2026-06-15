Denuncian que el Gobierno de Bolivia deportó una misión humanitaria de Argentina: qué dijo Pablo Quirno

El Gobierno de Bolivia deportó a legisladores argentinos y referentes de organismos de Derechos Humanos que integraban una Misión Humanitaria. La comitiva viajó con el fin de fiscalizar presuntas violaciones a derechos humanos por parte de la administración de Rodrigo Paz Pereira. El canciller Pablo Quirno emitió un comunicado al respecto.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó que «un grupo de ciudadanos argentinos integrantes de una autodenominada ‘Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos'» arribó al Estado boliviano «con el autodeclarado propósito de ‘realizar un relevamiento de los derechos humanos en Bolivia a pedido de diputados bolivianos'».

Quirno indicó que las autoridades bolivianas, durante los controles migratorios, «habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas públicamente por la delegación, así como cuestiones vinculadas al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación boliviana».

En este sentido, el canciller explicó que, en este sentido, decidieron «no admitir el ingreso de los integrantes del grupo, quienes se encuentran retornando a la República Argentina».

«Ante esta situación, la Embajada de la República Argentina en Bolivia y los Consulados Generales en La Paz y Santa Cruz de la Sierra activaron de inmediato los mecanismos de asistencia consular correspondientes, manteniendo contacto permanente con las autoridades competentes», concluyó.

Qué denunciaron los diputados deportados de Bolivia: «Fue igual al de un secuestro»

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la comitiva está integrada por el diputado nacional de Fuerza Patria (FP) Juan Marino; Vanina Biassi, legisladora de la Ciudad por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda (FIT/PO); Soledad Mosquera, secretaria general del gremio docente Ademys; María José Cano de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma (CTA-A); y Alejandrina Barry, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, entre otros.

El grupo llegó este lunes a la madrugada al aeropuerto de El Alto y allí les retuvieron los documentos, los obligaron a arrivar un avión hacia a ciudad bolivina de Santa Cruz, y de ahí los hicieron regresar de nuevo hacia Argentina.

El jefe de bloque de Diputados del peronismo (FP) Germán Martínez le «exigió» a las autoridades bolivianas que Marino «pudiera realizar las tareas para las que fue invitado» por la Asamblea Plurinacional del país limítrofe.

«Exhortamos a las autoridades consulares de nuestro país a garantizar su libertad e integridad física«, remarcó.

«Esta misión fue convocada por legisladores, organizaciones sociales y población civil del país vecino con el fin de que se releven las incesantes violaciones a los derechos humanos en el marco de la represión estatal que se ejecuta para impedir el legítimo y constitucional derecho a la protesta del pueblo boliviano. La expulsión de la misión constituye una decisión política violatoria de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y de los Tratados de Derechos Humanos«, sostuvo el comunicado que emitió la Misión Humanitaria.

Asimismo, subrayaron que esta situación «atentó contra los fueros diplomáticos» de los legisldores Marino y Biasi, que forman parte de la delegación, y calificaron el accionar de Paz Pereira como «dictatorial«.

«La represión estatal y paraestatal que impulsa el gobierno boliviano ya contabiliza una decena de asesinatos, además se denuncian centenares de presos políticos con padecimientos de torturas en los lugares de detención; ausencia de asistencia médica a los heridos; secuestros de dirigentes sindicales, campesinos y pueblos originarios; agresiones a la prensa durante las protestas; estigmatización de los manifestantes; actos de discriminación y racismo. Llamamos a las organizaciones de Derechos Humanos, políticas y sindicales a estar alertas ante la situación por la que está pasando la Misión Humanitaria», concluyeron.

En este sentido, Biasi sostuvo que estuvieron «secuestrados con represión policial» y que fueron parte de una misión que se realizó en muchas situaciones similares como la que sucede en Bolivia. Además, indicó que lo que ocurre en ese país es «una verdadera dictadura militar«.

«Dijimos claramente lo que veníamos a hacer y denunciamos al Presidente porque quiere instalar el Estado de sitio«, agregó.

En la misma línea, Barry confirmó que «no los dejaban bajar del avión» y que el trato que recibieron «fue igual al de un secuestro». Además, manifestó que quisieron «hacerles firmar un documento» que presentaba «causas truchas» respecto a los objetivos del viaje.