Aniversario Chos Malal: Las obras que marcan el rumbo local

Chos Malal celebra su 139° aniversario en las escalinatas del Museo Olascoaga, hoy a las 13:30, en un evento que incluirá un desfile cívico y anuncios oficiales. Esta festividad llega en un momento bisagra para la localidad, bajo la conducción de Nicolás Albarracín, que transita los primeros años de su primera gestión.

El camino recorrido desde su asunción, demandó un cambio radical de estrategia. La administración entrante se topó con un escenario crítico: una municipalidad sin fondos disponibles, un marcado desorden institucional y un parque automotor completamente devastado.



Ante este panorama, el jefe comunal optó por encarar un proceso complejo de saneamiento. La prioridad absoluta se centró en estabilizar las finanzas públicas para devolverle al Estado municipal su capacidad de brindar respuestas urgentes a los requerimientos de los vecinos. Esta rigurosa reestructuración económica obligó a postergar los proyectos originales del plan de gobierno.

Las urgencias de la infraestructura urbana alteraron la agenda planificada, transformando los deseos de obras nuevas en reparaciones críticas. El municipio debió restaurar por completo una plaza histórica que presentaba un avanzado estado de deterioro y resolver el socavamiento de la costanera, cuyo margen izquierdo había sido arrasado por crecidas del río.

La conectividad regional también presentó desafíos inmediatos tras el derrumbe en el cerro de la Virgen, que mantenía interrumpido el tránsito en la estratégica Ruta Provincial 43. Gracias a una labor articulada entre Vialidad provincial, el Ejército Argentino y el municipio, se logró restablecer la normalidad en dicha arteria vial.



En simultáneo, y de cara a una población que ya alcanza los 20.000 habitantes, el gobierno local puso en marcha el Plan Director de Agua. Esta iniciativa, complementada con pozos filtrantes en distintas barriadas, apunta a solucionar el desabastecimiento estival y elevar la calidad de vida general, promoviendo en paralelo una campaña ciudadana sobre el consumo responsable del recurso.

La planificación del hábitat y el desarrollo social se maneja bajo una premisa estricta: no se adjudican tierras para planes habitacionales que no cuenten con las conexiones de servicios básicos ya consolidadas. En articulación con el gobierno provincial, se proyecta el pronto llamado a licitación para la construcción de 81 viviendas en un predio ya designado. Este desarrollo contempla un complejo integrador para adultos mayores dotado de un salón de usos múltiples, centro de atención y pileta climatizada, reservando 32 unidades específicas para personas de la tercera edad en situación de vulnerabilidad habitacional.

El barrio Las Vertientes también formará parte de esta expansión con la edificación de un nuevo centro de salud, saldando deudas de infraestructura en sectores que esperaron gas y electricidad por más de cuatro décadas.

Educación: una de las prioridades



La transformación educativa representa uno de los pilares más dinámicos de la gestión actual. En el nivel inicial y medio, la Escuela 225 abandonó los tráiler para funcionar en un edificio propio. La Escuela 15 recibió ampliaciones que sumaron dos aulas, un depósito y mejoras en las redes de gas y electricidad, mientras que en la Escuela 327 —uno de los primeros establecimientos locales— se iniciaron tareas de recuperación patrimonial por su valor como escuela de frontera.



Los proyectos a corto plazo incluyen un centro de convenciones, la nueva EPET 13 y el edificio para la Escuela de Música.

La localidad sumó una sede de la Universidad Nacional del Comahue, que convive con el Instituto de Formación Docente y su profesorado de Educación Física. La cartilla de opciones académicas abarca carreras clave como Ingeniería en Petróleo, Agrimensura, Matemáticas, Ciencias Biológicas, Lengua e Inglés.

En materia económica y logística, el reciente anuncio gubernamental sobre la finalización del corredor bioceánico posiciona a la localidad en un lugar de privilegio. La pavimentación del Paso Pichachén conectará Argentina con Chile, enlazando los tramos de Loncopué, El Huecú, El Cholar, Andacollo y Los Miches hasta la rotonda de Los Guañacos. Este avance unirá los flujos comerciales del puerto de Bahía Blanca con el de Concepción en el país vecino, potenciando el circuito productivo ligado al desarrollo de Vaca Muerta.



El plan vial se complementa con la pavimentación de la Ruta Provincial 7, una demanda histórica de más de un siglo que acorta distancias con Buta Ranquil, Barrancas, Las Ovejas y Varvarco, agilizando además el viaje hacia Neuquén capital. A esto se añade la licitación del nuevo puente sobre el arroyo Carranza, la repavimentación del casco céntrico urbano y la recuperación del aeropuerto local, donde se gestionan líneas de fomento e inversión privada para reestablecer la conectividad aérea regular dentro de la provincia.