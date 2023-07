Denunciaron el rol del Instituto de Asuntos Indígenas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

«El rol de Inai es ir capeando el temporal nomás. Podrá tener presencia pero no resuelve«. De esta forma, Orlando Carriqueo, referente del Parlamento Mapuche de Río Negro, se refirió al funcionamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Denunció la actuación del organismo nacional durante la última audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitó una visita a Argentina para constatar las vulneraciones a los pueblos indígenas en relación con la creciente violencia y racismo.

«Al Inai lo envían a los territorios para maquillar la situación y para maquillar la no intervención de los estados en los conflictos más cruciales: Jujuy y Río Negro«, planteó Carriqueo.

Recordó que el Inai nació después de la vuelta a la democracia con el objetivo de resolver conflictos territoriales y entregar tierras. Consideró que hoy «el Inai no tiene status para alcanzar acuerdos con los estados provinciales», denunció que está integrado por «gente no indígena» y no cuenta con presupuesto.

«El organismo tiene dos carpetas técnicas de relevamiento terminadas hace años, pero no las entrega porque tienen temor a la situación política. Nos dicen que no es el momento», señaló.

Recalcó que hoy el Inai «es funcional a los intereses extractivistas de los estados nacional y provincial. En Jujuy, el problema es el litio; en Río Negro, el hidrógeno verde. Por eso, pedimos a la Comisión Interamericana una pronta visita al territorio, pero no queremos que vayan a Buenos Aires. Lo que está en juego son las vidas de las comunidades», dijo.