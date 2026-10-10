Desde la asunción de Milei en 2023 se perdieron 32.000 empresas en Argentina

Desde que el gobierno de Javier Milei asumió la presidencia en la Argentina, la cantidad de empresas empleadoras que se perdieron o cerraron supera las 32.000 en julio, según el último informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

La cantidad de firmas activas con trabajadores registrados volvió a anotar una nueva caída en el séptimo mes del año. De esta manera, ya son 18 meses consecutivos en los que se redujo la cantidad de empleadores en el país.

El informe de la SRT sostuvo que el número de empresas que se perdieron en el mes fue de 948 frente a junio, por lo que quedaron 480.067 en todo el territorio nacional.

Al comparar con el mismo mes de 2025, la pérdida total asciende a 15.475 firmas, lo que representa una contracción del 3,1%. En tanto, si la medición se realiza respecto de diciembre del año pasado, las bajas en 2026 totalizan 9.682, casi un 2% de las 489.749 registradas al cierre del periodo anterior.

Desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza (LLA), el total de firmas que cerraron alcanzó las 32.290. Al finalizar el mandato de Alberto Fernández había 512.357 empresas, por lo que la retracción representa un 6,3%.

Frente a estas cifras, la SRT aclaró que la caída puede responder a diversos motivos: «Una menor cantidad de empleadores cubiertos puede responder a cierres efectivos, pero también a reorganizaciones, cambios de CUIT, modificaciones en la nómina, rescisión de contratos o cambios en la modalidad de organización laboral». Por este motivo, el organismo indicó que «la estadística de cobertura no permite atribuir una causa específica a cada baja».

Este fenómeno de disminución de empleadores resulta más acelerado que el registrado durante la pandemia y el aislamiento por el COVID-19. En febrero de 2020 se contabilizaban 508.187 empresas, mientras que en septiembre de 2021 —momento en que se anotó el piso histórico de la serie— el número bajó a 486.782, lo que implicó una reducción de 21.405 firmas (menos del 5% del total).