Aeropuerto de Bariloche: anuncian un plan federal de obras de 1500 millones de dólares

La empresa concesionaria Aeropuertos Argentina anunció un ambicioso plan de obras en las estaciones aéreas de todo el país, que implicará una inversión de 1500 millones de dólares. Las obras se llevarán a cabo entre el 2027 y el 2031, con una nueva terminal de arribos internacionales en Ezeiza.

A fines del año pasado, la empresa había anunciado las reformas previstas para el aeropuerto de Bariloche, que incluyen ampliación de la capacidad y superficie. Según lo previsto en la planificación, las nuevas instalaciones se inaugurarían en el invierno del año próximo.

El plan fue acordado con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) y prevé, además de las obras en Ezeiza y en Aeroparque, reformas en los 33 aeropuertos del interior del país, teniendo en cuenta «el aumento constante en el número de pasajeros, el surgimiento de nuevas rutas y más frecuencias de vuelos«.

Para estas obras la inversión prevista es de 500 millones de dólares. El aeropuerto de Bariloche se incluye en una lista de 17 estaciones que tendrán importantes mejoras, entre ellas Catamarca, Córdoba, Esquel, e Iguazú, entre otros.

Desde la concesionaria señalaron que el objetivo es tener «la infraestructura necesaria para potenciar el despegue argentino en un contexto de constante crecimiento de pasajeros».

Vuelos en el aeropuerto de Bariloche. Foto: Archivo.

El anunció se dió a conocer luego de la publicación de la resolución que modifica la tasa de uso de aeroestación (TUA). El nuevo cuadro tarifario, aprobado por Orsna, fijó en 9 dólares la tasa para los vuelos de cabotaje, que hasta ahora se calculaba en pesos argentinos, y redujo la tasa para los vuelos regionales, mientras que la internacional no sufrió modificaciones.

Las obras en Bariloche

A pocos días de que la provincia de Río Negro diera inicio a la obra en la ruta de acceso al aeropuerto, este anuncio se suma a las mejoras en la puerta de entrada a la ciudad, rumbo a una nueva temporada turística.

Según datos de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), entre enero y agosto de 2026 circularon por el aeropuerto 1.613.000 pasajeros entre arribos y partidas de vuelos de cabotaje e internacionales, sin contar los aviones privados que llegan habitualmente en la alta temporada.

El plan federal de Aeropuertos Argentina incluye a Bariloche dentro de las obras previstas, donde sumarán 1.750 metros cuadrados de superficie, nuevos locales gastronómicos, sanitarios, y una nueva área de espera para el preembarque.

El aeropuerto de Bariloche sumará 1.750 metros cuadrados en superficie nueva, con obras de remodelación. Foto: Archivo.

La inversión a nivel local, según anunció la empresa a fines del año pasado, será de 16 millones de dólares y permitirá operar seis vuelos a la vez, dos de los cuáles podrán ser internacionales. El aeropuerto contará con una nueva manga y cinta transportadora de equipajes, además de la ampliación del área de Migraciones.

La obra está prevista para el 2027, de cara a la próxima temporada invernal. Desde la concesionaria aseguraron que no se cerrará la estación aérea durante las remodelaciones.