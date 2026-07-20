Desde la madrugada hay fila para anotarse a los lotes del IPPV en Viedma: comenzó la inscripción para 130 terrenos

Comenzó la inscripción para 130 lotes en Viedma y hubo filas desde las 4 de la mañana. Foto: Marcelo Ochoa.

La inscripción para acceder a uno de los 130 lotes que adjudicará el IPPV en Viedma comenzó este lunes con una alta convocatoria. Desde las 4 de la madrugada, vecinos comenzaron a formar fila en el Polideportivo Galo Martínez para asegurarse un lugar en el trámite, que se desarrollará hasta el miércoles 22 de julio.

Aunque la atención al público comenzó a las 9, varias familias decidieron llegar durante la madrugada. La inscripción se realiza sin turno previo y por orden de llegada, aunque desde el IPPV aclararon que el orden en que se complete el trámite no influirá en la adjudicación final de los terrenos.

Una vez finalizada la etapa de inscripción, el organismo verificará que cada postulante cumpla con los requisitos establecidos y, posteriormente, realizará un sorteo público entre quienes resulten aptos.

Quiénes pueden inscribirse

Para acceder al programa Río Negro Suelo Urbano, los interesados deben:

Ser mayores de 18 años.

Acreditar cinco años de residencia en Viedma.

Tener ingresos familiares de entre uno y diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

No poseer otra vivienda ni terreno.

No registrar antecedentes por usurpaciones o tomas de tierras.

Presentar DNI, certificado de ingresos y certificado de Catastro.

Desde el organismo recordaron además que quienes ya estuvieron inscriptos anteriormente en el IPPV también deben realizar nuevamente el trámite, ya que el programa Suelo Urbano cuenta con un registro específico que requiere la actualización de la documentación.

Cuándo será el sorteo de los 130 lotes en Viedma

Desde el IPPV informaron que todavía no está definida la fecha del sorteo para adjudicar los 130 lotes en Viedma, ya que el proceso de inscripción y actualización de legajos recién comenzó.

La subsecretaria de Gestión y Coordinación Territorial del IPPV, Laura Schlitter, explicó que primero el organismo recibirá las inscripciones y las actualizaciones de legajos. Luego se realizará la evaluación para verificar qué postulantes cumplen con los requisitos exigidos por el programa.

Schlitter aclaró además que el IPPV toma a las personas que se inscriben o se presentan a actualizar su legajo, y remarcó que no existe un listado base de postulantes para esta convocatoria. Sólo quienes completen ese proceso y reúnan las condiciones participarán del sorteo.

Cómo será el pago de los lotes

Los adjudicatarios abonarán tanto el valor del terreno como el de la infraestructura, aunque ambos conceptos serán financiados.

El costo de las obras de agua, energía eléctrica y alumbrado público fue estimado entre 4,2 y 5 millones de pesos por lote, monto al que luego se suma el valor del terreno, calculado a partir de un promedio entre el valor fiscal y el de mercado.

El financiamiento podrá extenderse hasta en 120 cuotas, de acuerdo con la capacidad de pago de cada familia.

Los 130 lotes forman parte de un desarrollo de 265 parcelas

Los terrenos que se adjudicarán integran un desarrollo urbano de 265 parcelas ubicado en el Distrito Sur de Viedma, lindante con la zona del Penal Federal.

A diferencia de otros proyectos del programa Suelo Urbano, esta urbanización se concretó mediante un convenio entre el propietario de las tierras, Gustavo Agüero, la Municipalidad de Viedma y el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV).

Del total de parcelas:

130 serán adjudicadas por el IPPV mediante inscripción y sorteo.

125 permanecerán en poder del propietario privado.

10 quedarán para la Municipalidad de Viedma.

El acuerdo prevé que el IPPV ejecute las obras de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público sobre las 265 parcelas, mientras que el Municipio tendrá a cargo la apertura de calles y el ripiado.