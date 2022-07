Di Tullio pidió que la Policía Federal controle las «cuevas» que venden dólares

La senadora por el Frente de Todos, Juliana Di Tullio, pidió al Gobierno que aumente los controles en torno al dólar blue y reclamó presencia policial en las «cuevas», donde se comercializa la divisa extranjera.

«Falta acción. Yo quiero ver como está la Policía Federal en la puerta de cada cueva. Si todos saben dónde quedan. Hace falta. Aunque no tenga un efecto. Aunque no vendan un solo dólar, ellos ponen en la pizarra un valor y ya está. La gente tiene que entender que la angustian con una mentira«, expresó la legisladora.

Posteriormente, Di Tullio aclaró que se refería a los sitios de ventas ilegales y no a las casas de cambio legales. Sobre el considerable incremento del dólar paralelo en las última semanas agregó: “Tiene efecto en la psiquis colectiva, no en la económica real. Esas acciones inciden en que el almacenero no sepa qué hacer”.

Si me va a citar, hágalo correctamente.

Hablé de cuevas que son ilegales y no casas de cambio que son legales. https://t.co/1jq4mPhykx — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) July 24, 2022

En el mismo sentido, se refirió a una eventual devaluación y le apuntó al campo: «Si se devalúa como quiere el campo, se licúan los salarios en dos minutos». «Aniquilaría a millones de personas. El Gobierno tiene herramientas legales. Las tiene que tomar. No hay margen para quedarse quieto. Esto es un golpe de mercado«, sentenció al respecto.

«Hay entre 13 y 15 mil millones de dólares sin liquidar en silobolsas en nuestro país. No es un apriete, es una especulación para que suba el dólar oficial», añadió.

Ayer, la senadora fue protagonista en Twitter después de publicar una foto sobre la «retención de granos»: «Señores y señoras; esta Imagen es ilustrativa de la retención de granos en nuestro país por parte de productores agropecuarios que fue confirmada x la cámara de exportadores de cereales, Ciara-CE». Pero luego debió rectificarse porque la foto que utilizó pertenecía a bolsones de una aceitera, y no a un productor rural.

Con leyes de la democracia, votadas en democracia por diferentes composiciones de cámaras legislativas. #LeyDeAbastecimiento #LeyDeEmergenciaAlimentaria #LeyDeEmergenciaEconomica — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) July 23, 2022