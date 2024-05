Diana Mondino: «Esto es una anécdota que tenemos con España» y «no debe afectar la relación»

La canciller Diana Mondino aseguró que los ataques del presidente Javier Milei a su par español, Pedro Sánchez, «son un tema interno, político» que no debería afectar la relación entre ambos países. “Esto es una anécdota que tenemos con España. Es un caso bastante particular en donde la relación personal que pudiera o no haber entre los líderes de un país no puede ni debe afectar la relación entre la sociedad, la comunidad”, manifestó Mondino en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

«España es de una importancia monumental para la Argentina. Ahora hay un es un tema interno, político (entre Milei y Sánchez). Y eso es algo que no debería afectar el vínculo durante los próximos años», sostuvo la funcionaria.

Mondino admitió que le «sorprendió» la repercusión que tuvo el discurso de Milei en un acto en Madrid durante el último fin de semana, en donde cuestionó al mandatario español y a su esposa.

«Es una cuestión que me sorprendió, porque era un comentario en donde no se nombra a nadie en particular. No fue un agravio a España, ni siquiera un agravio a una persona. Pero cada uno interpreta lo que quiere», subrayó la ministra de Relaciones Exteriores, al disertar en el Congreso Anual del IAEF.

En ese sentido, ratificó que el choque entre los presidentes de ambos países, a su juicio, no afecta a la relación mismo con las empresas españolas y resaltó que las compañías “han llamado a la concordia”. “Las inversiones se manejan de otra manera, porque son inversiones de larguísimo plazo”, consideró la ministra.

Qué consecuencias trae al país que España retire a su embajadora de manera definitiva

El gobierno español ordenó que su embajadora, María Jesus Alonso Jiménez, regrese a Madrid tras el conflicto diplomático que tuvo el presidente Javier Milei con Pedro Sánchez.

Los especialistas señalan no se rompen relaciones, pero es una decisión previa a romperlas, que es algo extremo que no parece que vaya a producirse.

Coinciden en que se trata de una decisión en términos de relaciones exteriores que busca “mandar una señal de fuerte molestia”.

No hay una alteración de los flujos comerciales, ni de los trámites consulares, como puede ser sacar una visa, viajar, exportar o importar.

Quién es María Jesús Alonso Jiménez, embajadora española en Argentina

María Jesús Alonso Jiménez es la actual embajadora de España en Argentina.

Según indica su curriculum vitae, publicado en la web del Ministerio de Exteriores, María Jesús Alonso Jiménez es Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona e ingresó en la carrera diplomática en 1983.

Ha sido Directora Adjunta de la Escuela Diplomática, Subdirectora de Europa Oriental, Consejera en la Dirección General de Seguridad y Desarme, Vocal Asesora en el Departamento de Internacional del Gabinete del Presidente del Gobierno y Embajadora para el Fomento de las Políticas de Igualdad de Género.

Antes de Buenos Aires, estuvo destinada en las Embajadas de España en Turquía, Holanda, Dinamarca y en la Representación Permanente de España ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en Bruselas.

Ha sido Embajadora de España en la República de Camerún (2005‐2008) y en la República de Ghana (2014‐2017) y desde septiembre de 2017 ha sido Vocal Asesora en el Gabinete de la Subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.