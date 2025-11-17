Diego Santilli recibió a Alberto Weretilneck en Casa Rosada: el foco puesto en las rutas de Río Negro

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se presentó en Casa Rosada con el objetivo de debatir sobre el estado de las rutas provinciales. El mandatario fue recibido por Diego Santilli, en el marco de una serie de encuentros que el Gobierno Nacional mantiene con referentes de todo el país. Su visita, realizada diez minutos antes de lo pactado, se centró en la problemática vial, según trascendió.

El planteo del gobernador Weretilneck llega poco después de una sugerencia de la Justicia. Se indicó que Vialidad Nacional debe ejecutar reparaciones “inmediatas” en la Ruta Nacional 40, específicamente en el tramo entre Bariloche y El Bolsón.

Asimismo, la Justicia deberá expedirse próximamente sobre el deterioro de la Ruta 151, crucial para la conectividad de la región y la provincia. Luego de la reunión, que duró aproximadamente una hora, el Gobernador se retiró sin dar declaraciones a la prensa.

El encuentro entre Weretilneck y Santilli se enmarca en una ronda de conversaciones del Ejecutivo con gobernadores. El objetivo es consolidar apoyos para la agenda legislativa nacional, incluyendo el Presupuesto 2026, cambios impositivos y modernización laboral. Desde el Gobierno nacional se muestran abiertos a escuchar las solicitudes de cada provincia para avanzar en consensos.

Diálogo con mandatarios provinciales con el Gobierno de Javier Milei

Hasta el momento, diversos mandatarios provinciales fueron contactados por el Gobierno Nacional en esta serie de reuniones.

Entre ellos figuran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba) y Rolando Figueroa (Neuquén), entre otros. El secretario de Interior, Diego Santilli, ha expresado su intención de reunirse individualmente con una veintena de gobernadores que muestran voluntad de colaboración con la administración libertaria.

Los reclamos centrales que presentan las provincias giran en torno a una nueva distribución de los Fondos de Asistencia del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles líquidos. Sin embargo, quedan fuera de estas convocatorias, por ahora, los gobernadores opositores Axel Kicillof (Buenos Aires) y Ricardo Quintela (La Rioja). Se espera que los intercambios continúen en los próximos días para definir el temario de las sesiones extraordinarias.

Alberto Weretilneck dijo que fue un encuentro “positivo”

Mediante un comunicado, el gobernador Alberto Weretilneck definió el encuentro como “positivo”. “Transmitimos nuestra voluntad de trabajar en mejorar la conectividad para nuestra gente, para nuestros vecinos”, sintetizó el mandatario provincial.

Foto: gentileza

Agregó también el pedido de contemplar en el presupuesto nacional diversas cuestiones relacionadas con Invap, así como el acompañamiento a las universidades en las obras de infraestructura que requieren para su correcto funcionamiento, detallaron.

Otro de los temas analizados en conjunto fue el impacto estratégico para la provincia del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, los proyectos de GNL, el desarrollo minero y la incorporación de nuevas áreas bajo riego, indispensables para aumentar la capacidad productiva provincial. “Todos ellos proyectos que necesitan de inversión pública que apalanque el esfuerzo privado”, se explicó.

Weretilneck destacó el valor del encuentro: “Me permitió transmitir en primera persona cuáles son las necesidades y las prioridades de los rionegrinos. Es fundamental que exista apertura por parte del Gobierno Nacional y que podamos avanzar en una agenda común que concrete las acciones necesarias para que nuestra gente viva cada vez mejor”.