Diego Santilli vuelve a Chubut este miércoles y postergó una reunión por la Reforma Laboral

Diego Santilli y Sergio Ziliotto tenían previsto reunirse en Buenos Aires, pero el encuentro fue reprogramado por razones climáticas.

El ministro del Interior, Diego Santilli, viajará este miércoles a Chubut para coordinar acciones estratégicas frente a la emergencia por los incendios forestales que vive la región andina. El funcionario también debió reprogramar este martes un encuentro con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, vinculado a la Reforma Laboral por problemas climáticos.

Lluvias intensas en La Pampa forzaron cambios en la reunión entre Santilli y Ziliotto

El gobernador pampeano se vio impedido de viajar debido a las fuertes lluvias que afectaron a la provincia y complicaron la salida aérea rumbo a Buenos Aires. Por eso, ambas partes acordaron reprogramar la reunión para el viernes a las 14.

Diego Santilli estuvo el miércoles pasado en Chubut. Foto: Gentileza Ministerio del Interior.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la postergación se definió luego de constatar que las condiciones meteorológicas no garantizaban la seguridad del traslado.

El encuentro forma parte de una ronda de contactos del Poder Ejecutivo para avanzar en la búsqueda de apoyos que permitan aprobar la Reforma Laboral en el Congreso.

Los incendios en la Patagonia y la Reforma Laboral: los ejes de la agenda de Santilli

Tal como estaba previsto, Santilli y Ziliotto retomarán el intercambio el viernes, en la previa a la mesa política convocada en Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La reunión buscará ordenar la agenda legislativa de los próximos días.

Desde el ministerio del Interior aseguraron que, pese a la postergación, la agenda del ministro continuará sin cambios. Este miércoles viajará a Chubut para recorrer las zonas afectadas por el incendio forestal en el municipio de El Hoyo.

La visita a Chubut se realizará junto al gobernador Ignacio Torres y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. La idea será evaluar la situación en terreno y coordinar acciones frente a la emergencia ambiental.

Para el jueves, Santilli tiene previsto trasladarse a Mendoza, donde se reunirá con el gobernador Alfredo Cornejo, uno de los mandatarios que anticipó su respaldo al proyecto oficial. “La Reforma se quedó corta porque creo que en algunos puntos se concedió demasiado al sindicalismo y a la CGT. Yo hubiera avanzado más a fondo”, sostuvo.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas