Incendio en Los Glaciares: ya son 700 las hectáreas consumidas por el fuego, el detalle de los focos activos

Los incendios en la Patagonia dejaron hasta el momento miles de hectáreas arrasadas por el fuego y con cientos de personas desplazadas. Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y Chubut fueron sede de decenas de incendios con varios focos todavía activos.

A medida que los cuarteles de bomberos disminuyen el fuego y logran apagar los focos, se comienza a calcular el nivel de daño de la propagación de las llamas. Dicho caso ocurrió en el Parque Nacional Los Glaciares al tener controlado casi la totalidad de los incendios.

El lugar sufrió el desplazo del personal y evacuación de turistas tras el anuncio de incendio. En el sector hubo 40 turistas varados por la situación y la evacuación se realizó mediante agua con embarcaciones que trasladaron a las personas a Bahía Tunel.

Una vez retiraron a los turistas y personal del lugar, se desplegaron 22 avionetas brigadistas del Parque Nacional, del Consejo Agrario Provincial (CAP) y Gendarmería Nacional. A su vez recibieron la ayuda de un avión hidrante del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).

Bomberos realizan búsqueda de zonas calientes en el lugar (Foto: PN Los Glaciares)

Incendio en Parque Nacional Los Glaciares: los datos oficiales del desastre

El fuego tuvo origen a cercanías de la tirolesa del río Túnel inferior, cerca del sendero de trekking del Parque Nacional. Durante el incendio, la vegetación afectada durante la semana que duró el incendio en la zona norte del parque fue pastizal, arbustos y bosque nativo.

Para conseguir los registros de medición, el lunes 12 ingresaron 12 combatientes transportados por medios terrestres, distribuidos en dos grupos de trabajo a cargo de Administración de Parques Nacionales (APN) y con cuatro integrantes del GAPIF, para realizar recorridas e identificación y control de posibles puntos calientes.

Una vez realizada la búsqueda de puntos activos de fuego y delimitar el área afectada, se concretó que el daño recibido fue de 704 hectáreas. El personal de combatientes recorrerá las zonas aledañas para buscar posibles lugares secos propensos a foco de incendio.

Hasta el momento no se tiene registro del posible responsable del incendio, el cual se suma a la larga lista de desastres que están pasando esta semana en la Patagonia Argentina.