Difunden hoy la inflación más alta y lanzan advertencia al kirchnerismo

De cara al cimbronazo que provocará hoy el anuncio de una inflación superior al 6% en marzo, Aníbal Fernández salió ayer a tratar de aplacar la interna y se alineó con el Presidente y el ministro de Economía Martín Guzmán, que son torpedeados a diario desde el kirchnerismo.



Sin un plan definido para frenar la suba galopante de precios, desde Economía culpan al escenario mundial.



El ministro de Seguridad dijo que se viven “momentos cruciales”. Pidió que “los que no estén de acuerdo dejen de estorbar” y que “se gobernará con los que estén dispuestos a acompañar”.



Aclaró que no está en modo “talibán” como para pedirles a los funcionarios que se vayan, pero dijo que nunca vio a peronistas que no acompañen a un Presidente peronista.



El jefe de Seguridad aventuró que el encuentro entre Alberto y la vice Cristina Kirchner se va a dar. “Va a suceder. No tengan duda que eso va a ser así. Respecto del resto, acá hay que seguir trabajando todos los días. No se puede pedir un minuto como un partido de voley y sentarse a pensar a ver qué se hace. No se puede parar”, afirmó en declaraciones a la radio porteña Futurock.

Por afuera de la guerra política, la inflación golpea los bolsillos y hace crecer el malhumor social.

Un último informe que elaboran el economista Emmanuel Alvarez Agis y el consultor Ignacio Ramírez, aporta un dato muy duro. “El pesimismo generalizado sobre el contexto económico se agravó en el último mes (marzo). Un 80% considera que la situación económica del país es negativa, 5 puntos más que en febrero. El malestar alcanza a la base electoral oficialista: dos tercios de los electores del FdT evalúan negativamente el presente económico”.



La inflación de marzo, que rozaría el 7% -según estiman en el propio Gobierno- superaría el 6,5% de septiembre de 2018, la más alta en los últimos años.



Dos fenómenos potencian la alta inflación: en marzo, como nunca antes, el kirchnerismo cuestionó al gobierno a la vez que la la inflación -por razones ajenas a esa postura K- entró en estampida. Para el 70% de los consultados, los precios “aumentaron mucho”. Hay una lectura más simple: más allá de pertenencias o identidades políticas, la inflación golpea el bolsillo y eso atraviesa todo.

Kicillof lanzó su propio plan junto a Feletti

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof envió anoche un mensaje a la interna: lanzó su plan contra la inflación en la Provincia, acompañado por Feletti.



Entre las medidas, destacó “el fortalecimiento de los mercados y ferias; beneficios para los consumidores; mejora en el acceso a los mercados y un programa de relevamiento y fiscalización de precios”.