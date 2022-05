Diputado denunció que se producen 6 incidentes ambientales por día en Vaca Muerta

En la audiencia pública que se realizó hoy en la Legislatura de Neuquén, junto al Observatorio Petrolero Sur, el diputado del Frente de Izquierda Andrés Blanco denunció que se producen un promedio de 5 a 6 incidentes ambientales por día en Vaca Muerta.

“Podemos hablar de un nuevo récord”, señaló el legislador. Dijo que los datos surgieron de un pedido de informes a la subsecretaría de Ambiente de la provincia.

Blanco describió que durante el año 2021 ocurrieron al menos 2049 incidentes ambientales, «un promedio de 5,6 por día, más del doble de los que constan para 2017, cuando el promedio diario era de 2,8”. Uno de los principales son los derrames.

El diputado apuntó a las entidades petroleras y al Gobierno. “Las empresas contaminan y el estado es cómplice. Siguen subsidiando con millones a las petroleras, y ahora van a permitir que accedan más fácil a los dólares que se llevan al exterior», sostuvo.

Asimismo, aseguró que el incremento en los incidentes está relacionado con «la flexibilización laboral de los trabajadores, que condujo a más accidentes y muertes».

Por su parte, el investigador Martín Alvarez Mullally señaló que “desde el 2015 la industria hidrocarburífera neuquina registró al menos 9242 incidentes ambientales. Pero lo declarado por las empresas no es representativo del impacto total de los incidentes. De 5970 derrames, 3501 (el 58,6%) no informan superficie afectada. Y de las 1209 fugas de gases, 1192 no declaran volumen emitido (el 98,6%)».

De la audiencia además del Observatorio Petrolero Sur, participó y aportaron información el geógrafo e investigador Javier Grosso, vecinos de Sauzal Bonito afectados por los sismos, la Confederación Mapuche de Neuquén, vecinas de la toma Casimiro Gómez, organizaciones ambientales, y el Centro de Estudiantes de Humanidades.