Feriado del 17 de agosto: ¿cómo funcionarán los servicios públicos en Neuquén?
Neuquén anunció cómo funcionarán los servicios públicos durante el feriado del 17 de agosto. Conocé acá todos los detalles y horarios.
La Municipalidad de Neuquén informó sobre el funcionamiento de los servicios y dependencias de la.comuna durante el feriado del día lunes 17 de agosto. Mirá acá cuáles serán los horarios y todos los detalles.
Feriado del 17 de agosto: ¿Cómo funcionarán los servicios públicos en Neuquén?
Este lunes 17 de agosto se conmemora un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Se estableció a través de la sanción de la Ley 12.378. El feriado no es trasladable debido a su significado histórico y valor patriótico.
Por este motivo, los servicios públicos de Neuquén se verán afectados y tendrán modificaciones en sus horarios.
- Recolección de residuos: funcionamiento normal
- Transporte Público: frecuencia de feriado
- SAEM: sin servicio. Funcionarán con normalidad el sábado y domingo desde las 8 hasta las 20.
- Centros de Transferencia: funcionamiento normal
- Cementerio: abierto de 9 a 19.
- Línea 147: atenderá de 8 a 15.
Ante emergencias, estará disponible la Línea 103 de Protección Civil durante las 24 horas.
- Oficinas de turismo: Con normalidad
8 a 20: Oficina del Centro y Eton.
8 a 19: Oficina puente
8:30 a 19: Oficina Balneario Gustavo Fahler
- Subsecretaria de las mujeres: Guardia de 10 a 13.
Para el área legal se podrán contactar al 299- 5940258, mientras que el área psicosocial atenderá en el 299- 5940202.
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