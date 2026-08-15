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Feriado del 17 de agosto: ¿cómo funcionarán los servicios públicos en Neuquén?

Neuquén anunció cómo funcionarán los servicios públicos durante el feriado del 17 de agosto. Conocé acá todos los detalles y horarios.

Redacción

Por Redacción

Servicios públicos en Neuquén durante el feriado del 17 de agosto.

Servicios públicos en Neuquén durante el feriado del 17 de agosto.

La Municipalidad de Neuquén informó sobre el funcionamiento de los servicios y dependencias de la.comuna durante el feriado del día lunes 17 de agosto. Mirá acá cuáles serán los horarios y todos los detalles.

Feriado del 17 de agosto: ¿Cómo funcionarán los servicios públicos en Neuquén?

Este lunes 17 de agosto se conmemora un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Se estableció a través de la sanción de la Ley 12.378. El feriado no es trasladable debido a su significado histórico y valor patriótico.

Por este motivo, los servicios públicos de Neuquén se verán afectados y tendrán modificaciones en sus horarios.

  • Recolección de residuos: funcionamiento normal
  • Transporte Público: frecuencia de feriado
  • SAEM: sin servicio. Funcionarán con normalidad el sábado y domingo desde las 8 hasta las 20.
  • Centros de Transferencia: funcionamiento normal
  • Cementerio: abierto de 9 a 19.
  • Línea 147: atenderá de 8 a 15.
    Ante emergencias, estará disponible la Línea 103 de Protección Civil durante las 24 horas.
  • Oficinas de turismo: Con normalidad
    8 a 20: Oficina del Centro y Eton.
    8 a 19: Oficina puente
    8:30 a 19: Oficina Balneario Gustavo Fahler
  • Subsecretaria de las mujeres: Guardia de 10 a 13.
    Para el área legal se podrán contactar al 299- 5940258, mientras que el área psicosocial atenderá en el 299- 5940202.


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