La Municipalidad de Neuquén informó sobre el funcionamiento de los servicios y dependencias de la.comuna durante el feriado del día lunes 17 de agosto. Mirá acá cuáles serán los horarios y todos los detalles.

Feriado del 17 de agosto: ¿Cómo funcionarán los servicios públicos en Neuquén?

Este lunes 17 de agosto se conmemora un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Se estableció a través de la sanción de la Ley 12.378. El feriado no es trasladable debido a su significado histórico y valor patriótico.

Por este motivo, los servicios públicos de Neuquén se verán afectados y tendrán modificaciones en sus horarios.