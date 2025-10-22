Diputados: proponen un Presupuesto alternativo con las leyes que el gobierno de Javier Milei no cumple

El bloque de Encuentro Federal, que cobija al gobernador cordobés Martín Llaryora, patea el tablero en la Cámara de Diputados. La bancada comandada por Miguel Pichetto presentará un dictamen alternativo del Presupuesto 2026 que incluirá las tres leyes que el gobierno de Javier Milei se niega a aplicar: las de emergencia en discapacidad y pediatría, y de financiamiento universitario.

Así lo adelantó este martes el diputado Nicolás Massot al reanudarse el debate de la “ley de leyes” en la comisión que preside el libertario Bertie Benegas Lynch. Fue horas después de que el Poder Ejecutivo condicionara la aplicación de las leyes de universidades y Garrahan a la asignación de fondos por parte del Congreso.

Ambas leyes fueron promulgadas mediante sendos decretos publicados en el Boletín Oficial, “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 24.629”, que suspende la ejecución de aquellas leyes que no prevean “en forma expresa” la fuente de financiamiento. Un vericueto que ya había encontrado el Gobierno para incumplir la emergencia en discapacidad.

La polémica estalló en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde Massot adelantó que impulsará un dictamen alternativo. La novedad es que el texto, que tiene el aval del cordobesismo, incluirá las tres leyes que el Gobierno no cumple, y aún así proyectará para 2026 superávit fiscal, aunque sería del 0,9% del Producto Interno Bruto (PIB) en lugar del 1,5% estimado por el Ejecutivo.

“Nuestro dictamen va a arrojar superávit fiscal, un poco menor que el dibujo del Gobierno, porque va a cumplir con la ley”, proclamó Massot. Adelantó, sin ahondar en detalles, que la financiación para universidades, hospitales pediátricos y el sector de discapacidad “va a ser de rentas generales”.

El bloque de Pichetto ya había elaborado el año pasado un dictamen alternativo, que no llegó a ver la luz. Ahora buscarán reflotarlo de cara al cierre del debate en comisión, previsto para el 4 de noviembre.

Además de Massot, el despacho sería rubricado por el cordobés Ignacio García Aresca, quien pelea por renovar su banca en el quinto lugar de la lista de Provincias Unidas.

Leyes incumplidas

La promulgación “a medias” de las leyes de universidades y pediatría, que se suma a la de discapacidad, acaparó este martes buena parte del debate entre los diputados, mientras aguardaban para exponer dos secretarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Alejandro Cacace y Maximiliano Fariña.

En la oposición coincidieron en la “gravedad” de no implementar leyes sancionadas e insistidas por el Congreso. “Hay muchas provincias donde el conflicto de poderes es una figura que está tipificada y el Superior Tribunal de Justicia tiene que intervenir para resolverlo”, observó Massot. De hecho, su par Juan Brügge, de Córdoba, trabaja en un proyecto en esa dirección.

Rodrigo De Loredo, presidente del bloque radical, también cuestionó la decisión del Gobierno, al señalar que “al no tener nuestro país el shutdown y no tener Presupuesto dos años consecutivos, la prorroga debería mantener los porcentuales del gasto en términos reales”, pero por el contrario, las partidas quedan desactualizadas.

El cordobés advirtió que se trata de “una chicana presupuestaria y financiera grave”, aunque se diferenció del resto de la oposición y consideró “un exceso” aprobar una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por no asignar las partidas.

Por el contrario, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, afirmó que el incumplimiento de las leyes de universidades y Garrahan debe sumarse al de discapacidad en el dictamen que ya está firmado y listo para ser votado en el recinto en la próxima sesión. Ese despacho fue liderado por el cordobés Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal.

Desde el oficialismo, el único diputado que defendió la decisión del Gobierno fue el salteño Julio Moreno Ovalle. “Vamos a seguir defendiendo el superávit fiscal. Todas estas leyes con un alto sentido de sensibilidad social que lamentablemente están movilizando a la opinión pública son para tener participación y presencia en este período preelectoral para ganar un par de votos más”, se quejó.

Reunión polémica

En el debate de este martes hubo nuevos cortocircuitos por la reunión cerrada que llevaron adelante el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y los presidentes de Diputados, Martín Menem, y de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, con referentes de la oposición no kirchnerista para encauzar la discusión del Presupuesto.

Massot, quien se retiró antes de ese cónclave en el Salón de Honor junto con Pichetto, insistió en que su bloque fijó dos condiciones para participar del diálogo: que las tres leyes del Congreso “estén incorporadas y reflejadas en el Presupuesto”, y que se presente a defenderlo el ministro de Economía, Luis Caputo, quien tampoco asistió a la interpelación en el recinto por el acuerdo con Estados Unidos.

“La reunión de ayer fue muy mala porque, independientemente de la voluntad, el Ejecutivo mostró la misma arrogancia e inflexibilidad de siempre”, cuestionó Massot, a pesar de compartir con el Gobierno el objetivo del equilibrio fiscal.

Desde el kirchnerismo, Martínez blanqueó que recibió la invitación para participar, pero la rechazó. “Después de dos años seguidos sin ley de Presupuesto, ir a una instancia de negociaciones en ámbitos paralelos a la Comisión de Presupuesto es un error. Cada uno sabe a qué reuniones va. A nosotros (Benegas Lynch) nos invitó y decidimos no ir. Es una decisión política”, se defendió.

La izquierda directamente denunció que no fue convocada, aunque anticiparon que igual votarán en contra del Presupuesto. “No nos llegó ninguna invitación formal ni informal. Habiendo una comisión que está funcionando, han invitado a los bloques amigos con los que están construyendo el nuevo consenso ordenado por Scott Bessent y la Embajada norteamericana”, reprobó Christian Castillo.