Diputados reanuda el debate por el Presupuesto y la oposición impulsa iniciativas que complican a Milei

Con Patricia Bullrich como protagonista, se viene otra semana signada por el Presupuesto 2025 en Diputados. Además, por pedido de la oposición, arranca el debate en comisión de dos proyectos que ponen en aprietos a La Libertad Avanza, uno para citar al ministro de Economía, Luis Caputo. Y otro para modificar la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

La comisión de Presupuesto que preside José Luis Espert reanuda mañana el debate del primer Presupuesto de Javier Milei, luego de que la semana pasada expusieran el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el de Finanzas, Pablo Quirno. A las 15, se espera la presencia de Bullrich, quien deberá defender las partidas establecidas para su cartera. Luego, será el turno del titular de la Anses, Mariano de los Heros.

Pero la jornada de mañana también tendrá otro debate clave. Una hora antes de la visita de Bullrich, la comisión de Espert, junto con la de Asuntos Constitucionales, que conduce Nicolás Mayoraz (LLA), se reunirán para avanzar con un proyecto impulsado por Unión por la Patria, que busca citar al ministro de Economía a la comisión de Presupuesto, para que brinde explicaciones sobre el Presupuesto.

Caputo -al igual que en el debate por la Ley bases- se niega asistir al Congreso para responder las preguntas de los legisladores. “No voy a ir yo, es una puesta en escena del kirchnerismo, un show, no voy a gastar mi tiempo para hacerle el show. Va la gente que corresponde, el que quiera hablar conmigo lo recibo sin problemas”, dijo Caputo en una entrevista en LN+.

No hay ninguna ley que obligue al ministro de Economía a asistir al Congreso durante el debate del Presupuesto, pero forma parte de las costumbres del Poder Legislativo. La negativa de Caputo no solo despertó enojos en UP, sino también en Encuentro Federal, bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto. Tal es así que el espacio del rionegrino ya anticipó que si el ministro no asiste a la comisión, se negarán al firmar el dictamen del oficialismo.

El plenario de comisiones que se abocará a la citación de Caputo fue impuesto por la oposición en la sesión de la semana pasada, en la que La Libertad Avanza logró blindar el veto a la Ley de financiamiento universitario.

Un límite a Javier Milei

En esa misma sesión, a pedido de Encuentro Federal, también se emplazó a las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamentos, para tratar los proyectos de reforma a la ley que regula los DNU. La cita es el miércoles a las 17.

La intención de Encuentro Federal, que planeó la jugada con la Coalición Cívica, es avanzar con los proyectos que buscan modificar la ley impulsada en 2006 por Cristina Kirchner, cuando era senadora, para que legislar no sea más sencillo para el Poder Ejecutivo que para el Congreso. Hoy, un DNU tiene fuerza de ley hasta tanto sea rechazado por las dos cámaras. En cambio, para que un proyecto sea ley, requiere la aprobación der ambas cámaras.

Al impulsar esta jugada, el diputado Oscar Agost Carreño recordó el cúmulo de proyectos que buscan modificar la ley de DNU y subrayó que la propia Bullrich, cuando era diputada, impulsó un texto en ese sentido. Así, el cordobés puso contra las cuerdas al PRO, principal aliado del Gobierno. Para sorpresas de muchos, UP está dispuesto a acompañar los cambios a la ley de CFK.

De prosperar la jugada, se le complica el panorama a Milei, que viene echando mano a los DNU para las cuestiones más variadas, que van desde la ampliación de los fondos reservados de la SIDE hasta el cambio del nombre del ahora exCCK.