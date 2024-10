Diputados tratará este miércoles el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario

Mientras desde Casa Rosada hicieron trascender que tienen los números necesarios, fuentes parlamentarias de la oposición dicen algo parecido sobre la votación que ocurrirá este miércoles en Diputados, cuando se trate el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. La sesión especial fue convocada para las 11 y ante una votación empatada, definirá el presidente de la Cámara, Martín Menem.

La moral en el oficialismo subió el lunes, después del que el PRO, con Mauricio Macri a la cabeza, se pronunciara a favor del veto, despejando especulaciones que iban en dirección contraria. “Nuestro bloque ya votó mayoritariamente en la Cámara de Diputados hace pocas semanas, rechazando esa ley. Seguimos pensando lo mismo”, fue la conclusión comunicada por la Mesa Directiva del PRO.

El apoyo, acompañado por críticas a la gestión en distintas áreas del gobierno nacional, del PRO incluyó el argumento principal que esgrimió el presidente Milei para vetar la ley: el Congreso debe acompañar sus decisiones indicando de dónde se sacarán los recursos presupuestarios. “Somos coherentes con nuestro respeto a la ley de Administración Financiera, que impide que una ley defina un gasto sin explicar cómo se financia”, dijo el PRO en sintonía con el Gobierno nacional. El equilibrio fiscal no se negocia, coinciden los aliados.

No obstante la ratificación de la alianza parlamentaria entre LLA y el macrismo, en el oficialismo saben que no volverán a reunir “los 87 héroes”, como definió Milei a los diputados que acompañaron el veto jubilatorio. Aquel número celebrado después con un asado en Olivos, ya no contará, por ejemplo, con dos de los cinco diputados radicales que acompañaron. Tampoco estará Oscar Zago, expresidente del bloque de LLA y ahora titular del MID. Fuentes del bloque oficialista que preside Gabriel Bornoroni cuentan, no obstante, con “un piso de 81 votos”.

Cómo van los votos del oficialismo y la oposición por el veto de Javier Milei

La Libertad Avanza apuesta a sentar a sus 39 diputados, cuentan a tres de la UCR y dos del MID, y espera que el PRO vuelva a sentar 34 diputados (sobre 38 integrantes), como ocurrió con el anterior veto. Trascendió que desde Casa Rosada se multiplicaron los contactos con gobernadores para que aporten diputados a favor del veto. Citan el caso de Entre Ríos, donde se le pidió al gobernador del PRO, Rogelio Frigerio, que convenza al diputado Alejandro Morchio, quien revista en Encuentro Federal. El bloque liderado por Miguel Angel Pichetto, que también integran los diputados del schiarettismo, ya expresó su apoyo a la Ley.

El oficialismo confía en volver a contar con diputados del bloque Innovación Federal: dos de los tres diputados salteños que responden al gobernador Gustavo Sáenz; uno de Río Negro y dos de San Juan. No creen que voten con el oficialismo los cuatro de Misiones.

Fuera del gobierno, hay dudas sobre los tres votos que suele aportar al oficialismo el gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo. “Es muy difícil volver a tu provincia habiendo votado contra el presupuesto universitario, mucho más después de las marchas”, confió un diputado en off.

El portal especializado en noticias legislativas, Parlamenario.com, informó su propio “poroteo” previo: 167 votos por la continuidad de la ley y 83 en favor del veto. “Así las cosas, la oposición estaría alcanzando justo los dos tercios y la oposición llegaría a un tercio. Pero como valen para este caso los dos tercios, ese resultado sería suficiente para voltear en Diputados el veto”, indicó el sitio web.

Otras fuentes parlamentarias, en este caso ligadas a la oposición, ven un resultado cerrado. Creen “difícil reunir más de 154 votos”, por lo que esperan que el oficialismo no sume más de 76 negativos.

En el Congreso recuerdan dos antecedentes de votaciones importantes: la oposición reunió 153 votos para insistir con la ley jubilatoria, mientras que 156 rechazaron el DNU que asignaba fondos a la SIDE.

“Fueron dos temas delicados, pero el tema universitario lo es más”, diferenciaron las fuentes consultadas.

A favor de insistir con la ley, la oposición cuenta con 99 votos de Unión por la Patria, unos 27 radicales, 14 de Encuentro Federal, 6 de la Coalición Cívica y 5 del Frente de Izquierda. Suman a los cuatro diputados de Misiones, dos de Santa Cruz, algún salteño.

La clave, coinciden todos, estará en las ausencias, por lo que los 153 votos insuficientes para bloquear el veto anterior, esta vez podrían alcanzar si el oficialismo suma varios menos entre “los 87 héroes”, algo probable. Se espera que de los presentes, “muy pocos o ninguno” se abstenga.

Ante el eventual rechazo del veto presidencial de parte de Diputados, el proceso legislativo continuará en el Senado, donde la oposición largamente supera los dos tercios. Fuentes parlamentarias de la Cámara Alta dijeron que la oposición pedirá tratar el veto en los próximos días.

Corresponsalía Buenos Aires