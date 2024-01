DNU: nuevo revés judicial contra la estrategia del Gobierno por los amparos contra el decreto de Milei

Un juez del fuero Contencioso Administrativo Federal habilitó hoy la tramitación por separado de cada presentación judicial que se haga contra el Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno, mientras la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una nueva medida cautelar que suspende la aplicación del capítulo laboral del DNU.

La decisión adoptada por la cámara del fuero laboral es la segunda cautelar concedida por ese tribunal: el miércoles había hecho lugar a un planteo de la CGT y hoy a uno de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA).

En tanto, en el fuero Contencioso Administrativo Federal, el juez Enrique Lavié Pico habilitó la feria para tratar, por separado, distintos amparos presentados contra la totalidad del DNU, lo que desarma el proceso colectivo en el cual el Gobierno de Javier Milei pretendía que confluyeran todos los cuestionamientos a esa medida.

El magistrado declaró la inadmisibilidad formal de la acción como proceso colectivo -como había sido considerada la presentación del Observatorio de Derecho de la Ciudad- y comunicó al Registro de Procesos Colectivos, para su «desvinculación inmediata».

En esa dirección, Lavié Pico -quien se encuentra de turno en la feria judicial- ordenó que sean remitidas a «las jurisdicciones correspondientes» las «actuaciones que hubieran sido vinculadas al presente proceso» colectivo, informaron fuentes judiciales.

La decisión del juez habilita a que los jueces federales de distintas jurisdicciones puedan tramitar y resolver en los casos que se abran contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23.

Lavié Pico también habilitó la feria judicial y rechazó un pedido del Gobierno para sacarle el caso de la CGT a la justicia del Trabajo. De este modo, solo con un recurso ante la Corte Suprema podría intentar el Poder Ejecutivo dejar sin efecto la cautelar que suspende la reforma laboral dispuesta por decreto. En principio, la Corte no revisa medidas cautelares, que son esencialmente provisorias, pero en el fuero laboral no descartan la posibilidad de que la Cámara le habilite de todos modos al Gobierno el camino al máximo tribunal.

Todo indica, no obstante, que la Corte no tomará ninguna decisión sobre el DNU antes de febrero. Ya advirtió que no habilitará la feria para tratar el caso que le llevó la provincia de La Rioja y difícilmente lo haga en otros expedientes.

El objetivo del Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, era que el fuero contencioso se quedara con la causa promovida por la CGT y revocara la cautelar, analizó esta tarde lanacion.com.

Los jueces del fuero laboral, en tanto, resolvieron «disponer la suspensión cautelar de los efectos del DNU 70/2023 en lo que hace a la operatividad de las previsiones contenidas en su Título IV (TRABAJO -arts. 53 a 97-) hasta tanto se dicte resolución sobre el fondo».

La decisión fue alcanzada con el voto de la jueza Andrea García Vior, al que adhirió su colega Alejandro Sudera, mientras que no votó la magistrada María Dora González. Ellos integran la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

La misma sala de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había dictado el miércoles la primera medida cautelar que suspendía los efectos del capítulo laboral del DNU de 70/2023 tras remarcar que no se había corroborado ni la necesidad ni la urgencia de legislar a través de un decreto y saltear al Congreso de la Nación que se encuentra activo.

Tan pronto como se conoció ese fallo, desde el Gobierno Nacional dejaron trascender que «los abogados del Estado apelarán la medida cautelar» y que la presentación ya está siendo elaborada por Barra.

En esa línea, adelantaron que se pedirá inmediatamente la incompetencia del fuero del Trabajo para que todo pase al Contencioso Administrativo.

Por su parte, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, ratificó hoy que el Gobierno apelará, mediante un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia, el fallo dictado por la Cámara del Trabajo en contra del DNU.

En la habitual rueda de prensa llevada a cabo en Casa Rosada, Adorni confirmó que el Gobierno también pedirá «la incompetencia» de la Cámara del Trabajo.

«El fallo se apelará. Habrá un recurso extraordinario ante la Corte y, además, se impedirá la incompetencia por entender que el fuero es el Contencioso y no el Laboral. Además, todo esto va en contra de la jurisprudencia conocida en esta materia», comunicó Adorni.