Docente de Bariloche denunció en redes que una universidad no le renovó el cargo por apoyar a Milei

Docente de Bariloche denunció en redes que una universidad no le renovó el cargo por no "ser K"

Una docente de Bariloche, que se desempeñaba en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), denunció a través de las redes sociales que la «dejaron sin cargos» por no «animarse a decir que es K». En su relato, de cerca de 10 minutos, revela que sufrió supuestas «humillaciones» por sus diferencias ideológicas con respecto a la conducción de la Casa de Altos Estudios.

«Storytime de cómo me avisaron que ya no tengo cargos en una universidad pública por sólo por animarme a decir que no soy K«, comenzó diciendo en TikTok, Silvina Santa Cruz, licenciada en Ciencias Aplicadas y profesora de Matemática, Física y Cosmografía.

Según explicó todo ocurrió luego de las elecciones del domingo pasado, donde Javier Milei se impuso ante Sergio Massa. En ese momento, la docente habría respondido a una publicación realizada por la propia universidad ante los resultados del balotaje, algo que no habría caído bien a las autoridades.

«Por primera vez en 10 años tuve el valor de enfrentarlos y decirles que tenía una clara diferencia de ideología con respecto a ellos. Eso me costó que me dijeran que el año que viene no me renuevan el cargo y que no hay lugar para mi. Que tenía que volver a mi antiguo cargo de ayudante, que era lo único que me podían ofrecer», describe Santa Cruz.

Y añadió: «Es un cargo de porquería, es volver a la humillación, al maltrato«.

Docente de Bariloche denunció en redes que una universidad no le renovó el cargo por no «ser K»: su experiencia

Asimismo, se aprovechó para interrogarse sobre cómo se asignan los cargos al interior de la UNRN y dejó entrever supuestas irregularidades en los procesos. «No logro entender cómo ascienden tanto en la universidad, pero claramente no es un tema de idoneidad sino de afinidad ideológica», comentó.

En este descargo añadió que durante el tiempo que llevó trabajando en la universidad fue «obligada» a participar de las marchas de Santiago Maldonado y a firmar solicitadas a favor de Daniel Scioli y Sergio Massa, en 2015 y 2023 respectivamente.

«No podes opinar distinto, porque te convertís en el enemigo numero uno. Y como trabajás por necesidad, te callás la boca. Durante 10 años siempre sentí mucho enojo», precisó.

Docente de Bariloche denunció en redes que una universidad no le renovó el cargo por no «ser K»: el pedido a Milei

Por último, expresó su deseo de que el video le llegue a manos del presidente electo. «Milei, quiero decirte algo: ¿será posible que la idoneidad pase a ser la base para cualquier trabajo?. Que esto se acabe y cambie».

Cabe destacar que la docente apoya públicamente a Milei, incluso participó de los festejos que se desarrollaron el último domingo, según destacaron medios locales.