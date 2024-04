Duras críticas a Milei en la inauguración de la Feria del Libro: «No se sonroja y pide participar»

La 48° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires fue inaugurada este jueves con fuertes cuestionamientos al presidente Javier Milei, uno de los oradores del evento que se realiza en el predio de la Rural. «Luego de despreciarla, no se sonroja y pide participar», dijo el presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, sobre la asistencia del mandatario.

Alejandro Vaccaro remarcó que la participación del presidente en la Feria del Libro "implica una serie de erogaciones extraordinarias que la Fundación no puede afrontar" y remató: "No hay plata".