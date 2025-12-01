El Banco Central pagó vencimiento de BOPREAL por U$S 1.000 millones 

El Banco Central canceló hoy un vencimiento de BOPREAL Serie 3 por U$S 1.012 millones, de los cuáles U$S 990 millones corresponden al capital y U$S 22 millones de intereses, precisaron a este medio fuentes del Banco Central.

De ese total, U$S 64 millones se pagaron en el exterior y el resto a cuentas locales, por lo cual el impacto en las reservas fue menor.

Las reservas subieron a U$S 41.776 millones, por el reacomodamiento de los encajes de los bancos que se realiza a fin de mes.

Qué son los BOPREAL

Los BOPREAL (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre) fueron títulos emitidos por el Banco Central al principio de la gestión de Javier Milei para normalizar la deuda por importaciones que había dejado la administración de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. Si bien es el reconocimiento de un pasivo que dejó el Gobierno anterior, el pago reavivó la discusión por el nivel de las reservas y el tipo de cambio.

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo insistió en que se debe liberar por completo el mercado de cambios y que el Tesoro debe salir a comprar los dólares necesarios para el pago de sus obligaciones. Esta decisión llevaría a que, al aumentar la demanda, el precio del dólar tienda a subir —probablemente quebrando el techo de la banda—, pero alcanzaría un valor que refleje de manera más real la situación de la macroeconomía.

Mercado en calma

Pese al pago el dólar arrancó la semana estable. La cotización oficial en el Banco Nación quedó en $ 1.425/1.475 para compra y venta, respectivamente. El mayorista cerró en $ 1.440/1.450. Para los minoristas se mantuvo en $ 1.425/1.475. El “blue” se ubicó en $ 1.425/1.445. En la plaza financiera, el MEP (dólar Bolsa) descendió a $ 1.473 y el Contado con Liquidación (CCL) a $ 1.493. Con resultado mixto, el MERVAL (índice de la Bolsa de Buenos Aires) subió 0,8%, mientras que los ADRs (certificados de depósitos americanos) también tuvieron una rueda con altibajos. Los bonos cayeron y el Riesgo País sigue en la incómoda zona para el Gobierno de 645 puntos.

Corresponsalía Buenos Aires