Patricia Bullrich presentó la reforma del Código Penal: penas más duras y prisión perpetua de por vida 

La saliente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó este lunes un proyecto de reforma integral del Código Penal, que elevará al Congreso una vez que asuma como senadora. La iniciativa, según detalló en una conferencia de prensa, endurece significativamente las penas para delitos graves y busca terminar con lo que denominó «la puerta giratoria» del sistema judicial argentino. Entre los puntos centrales, propone condenas perpetuas sin límite temporal y refuerza la legítima defensa.

La propuesta abarca un amplio espectro de delitos, incluyendo homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil, trata de personas y accidentes de tránsito por conducción imprudente. «El 82 por ciento de los delitos previstos en la reforma contemplarían la prisión efectiva», aseguró la saliente ministra de Seguridad. Esto se lograría elevando los mínimos de las penas, un cambio diseñado para evitar que los delincuentes sean liberados tempranamente, tal como ocurre con las condenas que no superan los tres años de prisión.

Otro aspecto fundamental del proyecto establece la no prescripción para los delitos de abuso sexual y homicidio agravado. Esta medida busca garantizar que el castigo por crímenes tan graves no quede condicionado por el paso del tiempo, lo que representa un acto de justicia crucial para las víctimas, según el comunicado del Ministerio de Justicia de la Nación. Las condenas por homicidio agravado, además, determinarán que la prisión perpetua sea «para toda la vida», sin posibilidades de reducción temporal.

Reforma del código penal: Bullrich apuntó contra la «puerta giratoria»

La reforma también pone un fuerte énfasis en los delitos de corrupción pública, prometiendo «penas graves, gravísimas» para los funcionarios que desvíen fondos públicos. Bullrich subrayó que quienes ejercen cargos de responsabilidad tienen el deber de cuidar el dinero de la gente, y por ello, el sistema judicial debe ser mucho más severo con ellos. «Si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte», afirmó en la conferencia.

La ministra anticipó que el Congreso tendrá una «misión histórica» con esta reforma, que busca dejar atrás la «doctrina Zaffaroni». El objetivo es evitar que la sociedad se encuentre con delincuentes en la calle que, a su juicio, deberían estar presos, poniendo así fin a la denominada «puerta giratoria». Bullrich remarcó que, a partir de ahora, la sociedad en su conjunto y las víctimas serán los más favorecidos por el nuevo código.

Como ejemplo de los cambios, el delito de homicidio simple, que actualmente tiene una pena máxima de 25 años, pasaría a una máxima de 30 años. Asimismo, se contemplan modificaciones en los agravantes para la imposición de penas en el caso de homicidio agravado. Estas medidas buscan una aplicación de la justicia más estricta y acorde con la gravedad de los crímenes.